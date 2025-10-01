କୋଭିଡଠୁ ବନ୍ଦ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
2020ରୁ କୋଭିଡ ପରଠୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ନିରାଶ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ପ୍ରଶାସନ ଉତ୍ତର ମରାମତି ପରେ ଖୋଲାଯିବ ।
Published : October 1, 2025 at 2:47 PM IST
Gundicha Temple Close ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ । କାଳିଆ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କାହିଁ କେଉଁ ଆଡୁ ପୁରୀକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିମାଙ୍କ ଜନସ୍ଥାନ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । କୋଭିଡ ପରଠୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଟକଣା ଲାଗି ରହିଛି । ଫଳରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଏହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନର ଉତ୍ତର ମନ୍ଦିର ମରାମତି ଚାଲିଛି ।
5 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ କଟକଣା:
ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହେବ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତର ଦର୍ଶନକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ । କୋଭିଡ କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଇ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ହେବ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି । ଫଳରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ହଜାର ହଜାର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ତଥା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । କୋଭିଡ କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ଆଡପ ମଣ୍ଡପ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଲାଗି ରହିଛି । ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ମରାମତି ହେବ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଯିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବା ଉଚିତ୍:
ଆସାମରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଠକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ମୋର ପୁରୀକୁ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ । ବହୁତ୍ ଦିନ ହେଲା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲି ପୁରୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି । ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ୨୦୨୦ରୁ ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ । ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ୫ ବର୍ଷ ହେବ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଯାହାବି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ତାହା ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଏବେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବହୁତ୍ ଆଗକୁ ଗଲାଣି । ଏହାକୁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ହେଲେ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଭକ୍ତ ଆଉ ନିରାଶ ହେବେ ନାହିଁ । ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍ ।’
ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ନକରି ନିରାଶ ହୋଇଛୁ:
ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦୀକ୍ଷିତା ପରାଲି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ପୁରା ପରିବାର ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ । ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ । ହେଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ୨୦୨୦ ମସିହାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ଘର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ । ହେଲେ ଆମେ ନିରାଶ ହୋଇଛୁ । ଯଥା ଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦିରର ସବୁ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଉ । ବହୁତ୍ ଦୂରରୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଗଲେ ବହୁତ୍ ଭଲ ହେବ ।’
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର:
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର । ଏହା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ । ଏଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅନେକ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ । ୨୦୨୦ କୋଭିଡରୁ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତମାନେ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ କହିଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ।
‘ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଉଚିତ୍’:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଲି କହିଛନ୍ତି, ‘ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍ । ପୁରୀ ସହର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନେଇ ହିଁ ଚଳୁଛି । ପୁରୀରେ କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ସମୁଦ୍ରକୁ ଛାଡି ଦେଲେ ଆଉ କିଛି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ପୁରୀକୁ ଆସନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ପୁରୀରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କିଛି ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ । ସେଠାକୁ ବହୁତ୍ ଭକ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରଖନ୍ତି । ତେବେ ୨୦୨୦ କୋଭିଡ ଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ତେବେ ଯାହାବି ମନ୍ଦିରର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ତାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରାଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଉ ।’
‘ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ଖୋଲିବ ମନ୍ଦିର’:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ‘ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର କେତେକ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଏହା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।’
ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତଙ୍କ ଆବେଗ ସହିତ ଜଡିତ ଥିବାବେଳେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହେବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କଟକଣା ଲଗାଯିବାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରାଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।