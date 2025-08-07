Essay Contest 2025

ବଳଙ୍ଗା ପୀଡିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି, 6 ଘଣ୍ଟିଆ ପୁରୀ ବନ୍ଦ: ଗଡୁନି ଘରୋଇ ବସ, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ - PURI BANDH

ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା । ପୀଡ଼ିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ୬ ଘଣ୍ଟିଆ ପୁରୀ ବନ୍ଦ ପାଳନ ।

BJD Puri Bandh
BJD Puri Bandh (ETV Bharat Odisha)
Published : August 7, 2025 at 9:49 AM IST

BJD Puri Bandh 2025 ପୁରୀ: ଆଜି 6 ଘଣ୍ଟିଆ ପୁରୀ ବନ୍ଦ । ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ୬ ଘଣ୍ଟିଆ ପୁରୀ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଜେଡି ନେତା କର୍ମୀ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଘରୋଇ ବସ୍‌ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଶିଂକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

BJD Puri Bandh 2025
BJD Puri Bandh 2025 (ETV Bharat Odisha)
BJD Puri Bandh 2025
BJD Puri Bandh 2025 (ETV Bharat Odisha)

6 ଘଣ୍ଟିଆ ହରତାଳ:

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଛଅ ଘଣ୍ଟିଆ ହରତାଳ କରାଯାଉଛି । ସକାଳ ୬ଟାରୁ ଦିନ ୧୨ଟା ଯାଏଁ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ପ୍ରଭାବ ଆଂଶିକ ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସକାଳୁ ଘରୋଇ ବସ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଦିନ 12ଟା ପରେ ଚାଲିବ ବସ । ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଦିନ 12ଟା ପରେ ଖୋଲିବ ଦୋକାନ । ସହର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିଛି । ଅଟୋ ଚଳାଚଳ ସ୍ବାଭାବିକ ରହିଛି ।

BJD Puri Bandh 2025
BJD Puri Bandh 2025 (ETV Bharat Odisha)
BJD Puri Bandh 2025
BJD Puri Bandh 2025 (ETV Bharat Odisha)

ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସିବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ:

ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ କିଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ ଘେରରେ‌ ରହିଛି । ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି‌ । ଯଥାଶୀଘ୍ର ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସରକାର ଉନ୍ମୋଚନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି । ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଦୋଷୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁନଥିବା ବିଜେଡ଼ି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ସେହିପରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ କଣ ଚାପ ପଡିଲା ଯାହାଫଳରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା ନିଜର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।‌

BJD Puri Bandh 2025
BJD Puri Bandh 2025 (ETV Bharat Odisha)

ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ:

ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । ତେବେ ବିଜେଡିର ହରତାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପୁରୀ ସହରରେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ସ୍ବାଭାବିକ ରହିଛି । ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାତ୍ରା ସ୍ବାଭାବିକ ରହିଛି । ପୁରୀ ବିଧାୟକ ସୁନିଲ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ‘କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବିଜେପି ସରକାର ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ହରତାଳ କରାଯାଉଛି ।’

BJD Puri Bandh 2025
BJD Puri Bandh 2025 (ETV Bharat Odisha)

ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡା ସୁରକ୍ଷା:

ସେପଟେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ପୋଲିସ କଡା ପ୍ରହରା ଦେଉଛନ୍ତି ।

BJD Puri Bandh 2025
BJD Puri Bandh 2025 (ETV Bharat Odisha)

ଅଗଷ୍ଟ 2ରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡିତା:

ଗତ ଜୁଲାଇ 19ରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବାୟାବର ନୂଆଗୋପାଳପୁର ଗାଁର ଜଣେ 15 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଜାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ବେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 2ରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ପୀଡିତା । ଏହି ଘଟଣାରେ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଆଜି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛି ବିଜେଡି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ,ପୁରୀ

