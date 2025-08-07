BJD Puri Bandh 2025 ପୁରୀ: ଆଜି 6 ଘଣ୍ଟିଆ ପୁରୀ ବନ୍ଦ । ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ୬ ଘଣ୍ଟିଆ ପୁରୀ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଜେଡି ନେତା କର୍ମୀ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଘରୋଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଶିଂକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
6 ଘଣ୍ଟିଆ ହରତାଳ:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଛଅ ଘଣ୍ଟିଆ ହରତାଳ କରାଯାଉଛି । ସକାଳ ୬ଟାରୁ ଦିନ ୧୨ଟା ଯାଏଁ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ପ୍ରଭାବ ଆଂଶିକ ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସକାଳୁ ଘରୋଇ ବସ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଦିନ 12ଟା ପରେ ଚାଲିବ ବସ । ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଦିନ 12ଟା ପରେ ଖୋଲିବ ଦୋକାନ । ସହର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିଛି । ଅଟୋ ଚଳାଚଳ ସ୍ବାଭାବିକ ରହିଛି ।
ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସିବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ:
ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ କିଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ରହିଛି । ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ଯଥାଶୀଘ୍ର ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସରକାର ଉନ୍ମୋଚନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି । ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଦୋଷୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁନଥିବା ବିଜେଡ଼ି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ସେହିପରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ କଣ ଚାପ ପଡିଲା ଯାହାଫଳରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା ନିଜର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ:
ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । ତେବେ ବିଜେଡିର ହରତାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପୁରୀ ସହରରେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ସ୍ବାଭାବିକ ରହିଛି । ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାତ୍ରା ସ୍ବାଭାବିକ ରହିଛି । ପୁରୀ ବିଧାୟକ ସୁନିଲ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ‘କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବିଜେପି ସରକାର ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ହରତାଳ କରାଯାଉଛି ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବଳଙ୍ଗା ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ବିଦାୟ, 7ରେ ବିଜେଡିର ହରତାଳ
ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିରୋଧୀ
ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ; ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ କହିଲା ପୋଲିସ
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡା ସୁରକ୍ଷା:
ସେପଟେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ପୋଲିସ କଡା ପ୍ରହରା ଦେଉଛନ୍ତି ।
ଅଗଷ୍ଟ 2ରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡିତା:
ଗତ ଜୁଲାଇ 19ରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବାୟାବର ନୂଆଗୋପାଳପୁର ଗାଁର ଜଣେ 15 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଜାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ବେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 2ରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ପୀଡିତା । ଏହି ଘଟଣାରେ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଆଜି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛି ବିଜେଡି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,ପୁରୀ