ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅଣଦେଖା, ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଲାଗି ପାରିଲାନି ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଲାଗି ପାରିଲାନି ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଣଦେଖା ।
ପୁରୀ: କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଛି । ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁତାବକ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ଲାଗି ପାରିଲା ନାହିଁ । କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅବଢ଼ା ମହାପ୍ରସାଦ ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦର ତାଲିକା ଲାଗି ନ ଥିବାରୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦରରେ ବିକ୍ରୀ ହେଉଛି । ଫଳରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି । କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଅଧିକ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାରୁ ଅନେକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ସେବନ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି । ଏହାର ଉପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନରହିବାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଛି ।
ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଲାଗି ପାରିଲାନି ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସେନେଇ ଏବେ ଭକ୍ତ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଜଣେ ଭକ୍ତ ସାଧାରଣ ଦିନରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ୧୦୦ରୁ ୧୫୦ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଥାଳି ପାଇଁ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ୨୦୦ରୁ ୩୦୦ ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି । ଯଦି ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଲାଗନ୍ତା, ତାହା ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ଵାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦର ଦେଇ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରସାଦ କିଣି ପାରନ୍ତେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭକ୍ତମାନେ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ।
ଭକ୍ତ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ:
ଶ୍ରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଜଗତସିଂହପୁର ନାଉଗାଁର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସ୍ବାଇଁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ଭଲରେ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ଲାଗିବା ନେଇ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣୁଛୁ । ହେଲେ ଏହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ । ଯାହାର ଯାହା ଇଛା ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅଧିକ ଦର ରହୁଛି । ଦର ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଲାଗିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ସଠିକ୍ ଦରରେ ମହାପ୍ରସାଦ କିଣି ପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ସବୁ ଭକ୍ତ ଜାଣି ପାରିବେ କୋଉ ଭୋଗ କେତେ ଦାମ ରହିଛି ?"
ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ:
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନୀଳମଣି ମହାନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କିଭଳି ଭଲରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ସହ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ତେବେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦର ନାହିଁ । ଯିଏ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦର କହୁଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦର ଦର ତାଲିକା ନାହିଁ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭକ୍ତମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଧିକ ଦରରେ ମହାପ୍ରସାଦ କିଣୁଛନ୍ତି । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର ତାଲିକା ଲାଗି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ନେଇ କେତେ ଦର ରହିଛି ଆମେ ଜାଣି ପାରୁନୁ । ତେବେ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ଲାଗନ୍ତା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବହୁତ୍ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା । କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବହୁତ୍ ଦର ରହିଛି ।"
ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆସିଥିବା ନିତା ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ସବୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମହାପ୍ରସାଦର ଦର ତାଲିକା ନାହିଁ । ଫଳରେ ମହାପ୍ରସାଦର ପ୍ରକୃତ ଦର କେତେ ଆମେ ଜାଣି ପାରିଲୁ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ତାହା ଦେଲୁ । ତେବେ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଶୀଘ୍ର ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ଲଗାନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ଵାରା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରସାଦର ପ୍ରକୃତ ଦର ଜାଣି ପାରିବେ । କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ ।"
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅଣଦେଖା:
୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଅବଢ଼ା ଦର ନିର୍ଧାରଣ ପାଇଁ । ହେଲେ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ୬ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ହେଲେ ଅବଢ଼ା ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏନେଇ ଅନେକ ଥର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବୈଠକ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବଢ଼ା ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ପାରୁନି ।
ଗତ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଅବଢ଼ା ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା । ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବରେ ଅବଢ଼ା ରନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଥିଲା । ଅବଢ଼ା ରନ୍ଧା ପରେ ଜାଳେଣି ସହ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଧାରରେ ଅବଢ଼ା ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା କଥା । ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇନାହିଁ । ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି । ତେବେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଏକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରସାଦ କିଣିବା ବେଳେ ଯେପରି ଠକାମୀର ଶିକାର ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି କେବଳ ସୁଆର ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା । କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥ ରକ୍ଷାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଏପରି କହିଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ:
ସେପଟେ ପୁରୀ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶରତ କୁମାର ରାୟଗୁରୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଖୋଲଖୋଲି ଉଲଘଂନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ୨୦୧୯ ମସିହାରୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ଲଗାଅ । ଭକ୍ତମାନେ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ୧୦୦ ଟଙ୍କାର ଅବଢ଼ା ୨୦୦ରୁ ୨୫୦ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭକ୍ତ କିଣୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ଦର ତାଲିକା ଲାଗି ପାରୁନାହିଁ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଦରରେ କାହିଁକି ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ସରକାର ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଦର ତାଲିକା ଲଗାଇବେ। ଆଉ କେତେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଗଲେ ସରକାର ଦର ତାଲିକା ଲଗାଇବେ ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସି ପାରିଲା ନାହିଁ । ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଣଦେଖା କରୁଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏଥି ପ୍ରତି କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଶୀଘ୍ର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଣାଯାଇ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ଲାଗୁ । ଭକ୍ତମାନେ ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ।"
ଏପରି କହିଲେ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ନାରାୟଣ ମହାସୁଆର କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଚିଠି କରିଛି । ହେଲେ ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଓ ହବିଶ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ବୈଠକ କରି ଏକ ଦର ତାଲିକା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେବ । ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ଲାଗିଲେ ଭଲ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭକ୍ତ ଠକେଇର ଶିକାର ହେବେନି। ଉଚିତ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେ । ତେବେ ଶ୍ରୀ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚୋନା ଜରି ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ । ଏହା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଲଗାଇବୁ । ତେବେ ଆଗାମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ । ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଦର ତାଲିକା ଆମେ ଲଗାଇବୁ ।"
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ ଦେବବ୍ରତ ସାହୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ 'ଇଟିଭି ଭାରତ'କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ । କେତେ ଦର ରହିବ ସେନେଇ ଆମେ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗକୁ ଦର ତାଲିକା ଦେବା ପାଇଁ କହିଛୁ । ସେମାନେ ଦର ତାଲିକା ଦେବା ପରେ ତର୍ଜମା କରାଯିବ । ପରେ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଦର ତାଲିକା କୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ଲଗାଇବା ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ।"
