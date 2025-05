ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘାରିଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ ଚିନ୍ତା, ବାର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ - DENGUE CASES IN ODISHA

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଚିନ୍ତା । ବାର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ଆକ୍ସନ ପ୍ଳାନ । ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥାଏ । ଏବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି । ସାମାନ୍ଯ ଜ୍ବର ଆସିଲେ ଲୋକେ ଡେଙ୍ଗୁ କି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭାବି ଛାନିଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ଡେଙ୍ଗୁ ଏକ ସାଧାରଣ ରୋଗ, ହେଲେ ରୋଗୀଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପକାଇଥାଏ । ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିବା ରହିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ତେବେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଡେଙ୍ଗୁ ହୋଇଛି । କିଭଳି କରିବେ ଚିକିତ୍ସା। ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଓ ବାର୍ଷା ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କଣ ରହିଛି ଆକ୍ସନ ପ୍ଳାନ ? ସେନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର ।

ଏନେଇ ଜନସ୍ୱାଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମଇ ୧୬ ତାରିଖରେ ଜାତୀୟ ଡେଙ୍ଗୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ଦିବସର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରିଯିବା ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଜନସଚେତନତା କରାଯାଇପାରିବ । ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ । ବାର୍ଷା ଋତୁ ଜୁନ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜନ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି । କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ସିଜିନାଲ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ଷ ସାରା ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ବର୍ଷା ମାସ ହିଁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥାଏ ।" DENGUE CASES IN ODISHA (ETV Bharat Odisha) ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ କଣ ?

