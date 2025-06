ETV Bharat / state

ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେନାପଟା ନୀତି; ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ଯାଏଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ - PURI SRIMANDIR DARSHAN CLOSED

senapata niti in shree mandir puri ( ETV Bharat Odisha )

By ETV Bharat Odisha Team Published : June 10, 2025 at 7:58 AM IST | Updated : June 10, 2025 at 9:58 AM IST 2 Min Read

ପୁରୀ: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେନାପଟା ଲାଗି ନୀତି, ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ଯାଏ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ । ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା । ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ । ତେବେ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେନାପଟା ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଣୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ । ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେନାପଟା ଲାଗି ନୀତି (ETV Bharat Odisha) ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା: ଆସନ୍ତାକାଲି ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ସ୍ନାନ ବେଦୀକୁ ଆସିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ । ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ଜଳଲାଗି,ହାତୀବେଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଚୁଡାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ କେଉଁ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ କ'ଣ ସବୁ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ୧- ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ପ୍ରାତଃ- ୪ଟା ୩୦ ୨- ଡୋରଲାଗି ଓ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳୀ ହୋଇ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ- ୫ ଟା ରୁ ୭ଟା ୩- ମଙ୍ଗଳଆଳତୀ- ସକାଳ ୯ ଟା ୪- ମଇଲମ- ୯ଟା ୧୫ ୫- ତଡପ ଲାଗି- ୯ଟା ୨୫ ୬- ଅଧର ପୋଛା - ୯ଟା ୪୫ ୭- ଅବକାଶ- ୧୦ଟା ୨୦ ୮- ରୋଷହୋମ - ୧୦ଟା ୨୦ ୯- ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା - ୧୦ଟା ୩୦

