ETV Bharat / state

ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଚେଷ୍ଠାରେ OAS ଟପ୍ପର, ସଫଳତାର ସିକ୍ରେଟ କହିଲେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ

ପୂର୍ବରୁ 3ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । କେମିତି ବାଜି ମାରିଲେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ କହିଲେ ସଫଳତା ସିକ୍ରେଟ ।

PRIYANSHU PAL OCS TOPPER
PRIYANSHU PAL OCS TOPPER (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 26, 2025 at 9:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅନୁଗୋଳ: ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପାଲ୍ ହେଲେ ଓଏଏସ ଟପ୍ପର । ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ୨୦୨୩ର ଫଳାଫଳ । ଏଥିରେ ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି ଅନୁଗୋଳର ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପାଲ୍ । ସେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ । ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମାଆ ଗୃହିଣୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ୩ ଥର ଓଏଏସ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏଥର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଆମ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରେ କହିଛନ୍ତି ।

PRIYANSHU PAL OCS TOPPER (ETV Bharat Odisha)

ଓଡ଼ିଶା ଟପ୍ପର ପ୍ରିୟାଂଶୁ:

ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୋଳ ତୁରଙ୍ଗର ଗାଁର ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପାଲ୍ ଓଡିଶା ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ଏକ୍ସ ଆର୍ମି ସୁବେଦାର ମେଜର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ପାଲ୍‌ଙ୍କର ପୁଅ । ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟାଂଶୁ । ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ । ଯେ କି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ମାଇନିଂରେ ବିଟେକ୍ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ । ଚାକିରି ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ତିନିଥର ୟୁପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଥରରେ ସେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ନିଜେ ବେଶ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଚନ୍ତି।

ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖି ବିଶ୍ବାସ କରିପାରିଲିନି:

ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରେ ଓଏଏସ ଟପ୍ପର ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପାଲ୍ କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିଲି ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ବାସ କରିପାରିଲିନାହିଁ । ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଅବିଶ୍ବସନୀୟ ଦିନ ଥିଲା । ରିଜଲ୍ଟ ଦେଖିଲା ପାରେ ଭାବବିହ୍ବଳ ହୋଇ ମାଆଙ୍କୁ କୁଣ୍ଠାଇ ପକାଇଥିଲି । ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ 3ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲି । ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ହେଲେ ଗତ ଜାନୁଆରୀରୁ ଛାଡ଼ି ଏଥିରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲି । ଏହି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛି । ମୁଁ ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କେବେ ହେଲେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ରଖନ୍ତୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପାଲ୍‌ OAS ଟପ୍ପର, ଟପ୍ ଟେନରେ ଜଣେ ମହିଳା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

For All Latest Updates

TAGGED:

ODISHA ADMINISTRATIVE SERVICE 2025ANGUL OAS TOPPER PRIYANSHU PALODISHA CIVIL SERVICES EXAM RANK 1PRIYANSHU PAL SUCCESS STORYPRIYANSHU PAL OCS TOPPER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.