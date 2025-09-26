ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଚେଷ୍ଠାରେ OAS ଟପ୍ପର, ସଫଳତାର ସିକ୍ରେଟ କହିଲେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ
ପୂର୍ବରୁ 3ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । କେମିତି ବାଜି ମାରିଲେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ କହିଲେ ସଫଳତା ସିକ୍ରେଟ ।
Published : September 26, 2025 at 9:07 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପାଲ୍ ହେଲେ ଓଏଏସ ଟପ୍ପର । ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ୨୦୨୩ର ଫଳାଫଳ । ଏଥିରେ ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି ଅନୁଗୋଳର ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପାଲ୍ । ସେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ । ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମାଆ ଗୃହିଣୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ୩ ଥର ଓଏଏସ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏଥର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଆମ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରେ କହିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା ଟପ୍ପର ପ୍ରିୟାଂଶୁ:
ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୋଳ ତୁରଙ୍ଗର ଗାଁର ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପାଲ୍ ଓଡିଶା ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ଏକ୍ସ ଆର୍ମି ସୁବେଦାର ମେଜର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ପାଲ୍ଙ୍କର ପୁଅ । ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟାଂଶୁ । ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ । ଯେ କି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ମାଇନିଂରେ ବିଟେକ୍ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ । ଚାକିରି ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ତିନିଥର ୟୁପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଥରରେ ସେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ନିଜେ ବେଶ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଚନ୍ତି।
ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖି ବିଶ୍ବାସ କରିପାରିଲିନି:
ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରେ ଓଏଏସ ଟପ୍ପର ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପାଲ୍ କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିଲି ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ବାସ କରିପାରିଲିନାହିଁ । ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଅବିଶ୍ବସନୀୟ ଦିନ ଥିଲା । ରିଜଲ୍ଟ ଦେଖିଲା ପାରେ ଭାବବିହ୍ବଳ ହୋଇ ମାଆଙ୍କୁ କୁଣ୍ଠାଇ ପକାଇଥିଲି । ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ 3ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲି । ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ହେଲେ ଗତ ଜାନୁଆରୀରୁ ଛାଡ଼ି ଏଥିରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲି । ଏହି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛି । ମୁଁ ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କେବେ ହେଲେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ରଖନ୍ତୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ