ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ, ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ

ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ

ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଡଃ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମିଶ୍ର । ଆଜି ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ 'Odisha Economic Asso' ଓ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଅର୍ଥନୀତି ବିଭାଗର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 'Odisha Economic Association'ର 56 ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଗ୍ରଗତି ଓ ଏହା ଉପରେ ଥିବା ଆହ୍ବାନ ଉପରେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ ।

ସେ କହିଥିଲେ, "ଓଡିଶା ଇକୋନୋମିକ୍‌ ଆସୋସିଏସନ୍‌ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଓ ଏହା ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ମହତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛି ।" 'Pathway for Sustanable Economic Growth in an Uncertain World' ଶୀର୍ଷକ ଉପରେ ସେ କହିଥିଲେ, "ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ବରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍‌ରେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଛି । ତେବେ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ତୀବ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି । ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ସାମାଜିକ ଓ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟତଃ ଗରିବ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ, ମହିଳା ଶସକ୍ତିକରଣ, କୌଶଳ ବିକାଶ, Digital Public Infrastructurର ବିକାଶ, Renewable Energyର ବିକାଶ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । 2047 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶକୁ କିପରି ଏକ ବିକଶିତ ଦେଶ ଭାବେ ଗଢ଼ାଯିବ ସେନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।"

ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଶରେ ଅନେକ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଇଛି ବୋଲି କହିବା ସହ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ କଣ ସବୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ Public Digital Infrastructureରେ ଭାରତ ବିଶ୍ବରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । 'ଷ୍ଟାଟ୍‌-ଅପ୍‌' କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବିଶ୍ବରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆସିଛି ।"

ଭାରତ G-20ର ସଫଳ ଆୟୋଜନ କରି ଏବେ ବିଶ୍ବର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ବିଧୁଭୁଷଣ ମିଶ୍ର, Odisha Economic Assoର ସଭାପତି ଯୁଗଳ କିଶୋର ମହାପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଡଃ ନୃପରାଜ ସାହୁ, 14th Finance Commissionର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଏମ୍‌ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଓ, Odisha Economic Asso.ର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ଅର୍ଥନୀତି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଡଃ ସଂଯୁକ୍ତା ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହାପରେ ଡଃ ପ୍ରମୋଦ ମିଶ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ସୂଚନା ପ୍ରଦ୍ୟୋଗୀକି ସଂସ୍ଥାନ ବା SUIITର 14ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗ ଉପରେ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ।

