ଧାନ ତଳି କିଆରୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମନଲୋଭା ଚିତ୍ର, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯୁବ ଚାଷୀ ପ୍ରାଣରଞ୍ଜନ

ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଧାନ କିଆରୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଚିତ୍ର, ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଛାପ

ଭବାନୀପାଟଣା: ଅଙ୍କାଯାଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଚିତ୍ର । ସେ ବି ତୂଳୀ କି ସ୍କେଚରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଧାନକୁ ନେଇ । ଧାନ ତଳି କିଆରୀରେ ହୋଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଚିତ୍ର । ଏଭଳି ଚମତ୍କାର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ଚାଷୀ ପ୍ରାଣ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଦିନେ ଦେଶରେ ଭୋକର ଭୂଗୋଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିବା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ବେଶ ଗର୍ବିତ । ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକର ଯୁବ ଚାଷୀ ପ୍ରାଣ ରଂଜନ ବେହେରା ଉନ୍ନତ କିସମର ଧାନଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହେବା ସହ ଧାନତଳିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତୀୟ ବାର୍ତା ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ତଳି କିଆରୀରେ ତଳି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଆଙ୍କିଵାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ରଞ୍ଜନ ।

ତଳି ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର କୃତି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ମାନଚିତ୍ରକୁ ତିନି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ କରି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ "୭୫" ଆଙ୍କିଥିବା କୃତି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଚହଳ ପକାଇଥିଲା । ୨୦୧୨ ମସିହାରୁ ପ୍ରାଣ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ବିଭିନ୍ନ ସମସାମୟିକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ତଳି କିଆରୀରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ " ସେଭ୍ ଓମେନ୍ ସେଭ୍ ନେସନ ", "ସେଭ ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଭ ମଦର", ସ୍ଵଚ୍ଛ ଭାରତ ଉପରେ "Together We can", ଶିକ୍ଷା ଉପରେ "ଏଜୁକେସନ ଫର ଅଲ୍", ୩୭୦ ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ ଉପରେ "One flag-One nation-One constitution" ଇତ୍ୟାଦି ବିଶେଷ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା ।

ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଚାଷୀ ପ୍ରାଣ ରଞ୍ଜନ ଜୈଵିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରି ସ୍ବଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ରେକର୍ଡ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପାଲଟିବା ସହ ନିଜ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ ମଧ୍ୟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ, ସୁଲେଖକ ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀ ଭାବରେ ଵିଶ୍ବର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏହି କୃତି କରିଥିବା ପ୍ରାଣ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।



