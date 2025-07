ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ - PRESIDENT DROUPADI MURMU

Senior Official Meeting On President To visit odisha ( ETV Bharat Odisha )