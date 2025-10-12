କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଭଷାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, 30 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ସହ AI କ୍ୟାମେରା ରଖିବ ନଜର
Published : October 12, 2025 at 11:25 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଆସନ୍ତାକାଲି ମେଳଣ ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଭଷାଣ। ଆଜି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଶେଷଦିନ ଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ ହଲ୍ ଠାରେ ଶାନ୍ତି କମିଟିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମେଳଣ ଓ ଭଷାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସପି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ମହିଳା ନେତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସହରର ୪୮ଟି ପୂଜା କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଭାଇଚାରା ନେଇ ଚଳୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁରବୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ବୈଠକରେ ଅଧିକ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ମାଇକ ବଜାଇବା ଅନୁମତି ଦାବି:-
ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶାନ୍ତି କମିଟି ମେଳଣ ଏବଂ ଭଷାଣ ଉତ୍ସବ ନିମନ୍ତେ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ରାତି ୧୦ଟା ପରେ ଅଧିକ ଦୁଇଘଣ୍ଟା ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦାବି ଉଠିଥିଲା।କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକର ଦାବି ଯଥାର୍ଥ ଦର୍ଶାଇବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା କୁହନ୍ତି,"ପୂଜା କମିଟି, ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଓ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମେଳଣ ଓ ଭଷାଣକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମାପନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ।ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାବିକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଣଦେଖା କରୁଛି। ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଅଧିକ ମାଇକ ବଜାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି। ଦଶହରା ସମୟରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁମତି ଦିଆ ଯାଇଥିବା ନେଇ କାଗଜ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଖାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଦୁଇଟି ନିୟମ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଏହି ଅନୁମତି ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦୀ" ବୋଲି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ବର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି।
ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମେଳଣ ଓ ଭଷାଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିବେଦନ:-
ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମେଳଣ ଓ ଭଷାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟାର କହିଛନ୍ତି,"ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଆସନ୍ତାକାଲି ମେଳଣ ଓ ପଅରଦିନ ଭଷାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜି ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡିକର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ସହ ଏଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଢ଼ରେ କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ନାଁ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭଷାଣ ଉତ୍ସବରେ କିପରି ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ମେଢ଼କୁ ନେବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତାରେ ସେମାନେ ମେଢ଼କୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ଅଧିକ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି" ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି।
ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି, AI କ୍ୟାମେରା ରଖିବ ନଜର:-
ଚଳିତଥର ପ୍ରଥମ କରି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ AI ସହାୟତା ନେବ। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ଡ. ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମେଢ଼ ବୁଲିବା ସହ ମେଲଣରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ୪୮ଟି ମେଢ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି।
ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମେଳଣ ଏବଂ ଭଷାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମେଳଣରେ ୬୮ଟି ମେଢ଼ ଭାଗ ନେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ମେଢ଼ ଗୁଡିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଆସିବା ଓ ଭଷାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତନଖି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ଡ. ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଆଇଜି ଶ୍ରୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ଏବେ ଆମର 30 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ କିପରି ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବେ, ସେନେଇ ଆମେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଡେପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ମୋବାଇଲ ପେଟ୍ରୋଲିଂ, ନାକା ବ୍ଳକିଂ, ଚେକିଂ, ମେଢ଼ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ରୁଟ୍ ଲାଇନିଂ, ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହ ଏଥର ଏସପି ଏକ ନୂଆ ଫିଚର ଆଡ୍ କରିଛନ୍ତି।
ସାନମଙ୍ଗଳା ଛକ ଠାରୁ ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାହାକି ଆମର ପ୍ରସେସନ ରୁଟ୍ ରହିଛି, ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବା ସହ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ AI ର ସହାୟତା ନିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀ ଅବା ଅପରାଧି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଡାଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯଦି ସେ ବୁଲୁଥିବ ତାକୁ ଲାଇଭ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖି କ୍ରପ କରି ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଡାଟାରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିହେବ। ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସମେତ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଲେ ତାହେଲେ ଏଠାକୁ ଆଲର୍ଟ ଆସିବ।ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବସି ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହଟାଯାଇ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମେଳଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଷ୍ଟେଟ ପୋଲିସ ଓ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରୁ ଫୋର୍ସ ରଖାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଥରେ ଆସିଥିଲି ଆଉ ମେଳଣ ପୁର୍ବରୁ ଆସିଛି ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସି କିପରି ମେଳଣ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଓ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ସରିବ ସେନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ" ବୋଲି ଆଇଜି କହିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡନ୍ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ବେଳେ AI ଏବଂ ସିସିଟିଭି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଧରାଯାଇ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ୩୦ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଦରକାର ପଡେ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଯିବ। କଟକ ଭଷାଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ମେଳଣକୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ" ବୋଲି ଆଇଜି କହିଛନ୍ତି।
