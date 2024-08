ETV Bharat / state

Patient On Cot: ରାସ୍ତା ଦୁରବସ୍ଥା, ମୃତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଗର୍ଭବତୀ, ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଖଟିଆରେ ବୁହାହେଲେ ରୋଗୀ - Patients Carried On Cot

By ETV Bharat Odisha Team

Two Patients Carried To Hospital on Cot ( ETV Bharat Odisha )