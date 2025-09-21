ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ହସୁଛି କୁମ୍ଭାର, ରୋଜଗାର ଦେଉଛି ମାଟି ସାମଗ୍ରୀ
ଟେରାକୋଟା କ୍ଲଷ୍ଟର ଓମ୍ ସାଇ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ ମାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ।
ଭବାନୀପାଟଣା: କୁମ୍ଭାର ଶାଳରେ ଘିରିଘିରି ହୋଇ ଘୁରୁଛି ଚକ । ଓଦା ମାଟିରୁ ତିଆରି ହେଉଛୁ ହାଣ୍ଡିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳସ, ଦୀପ, ମାଠିଆ, ଫୁଲଦାନି ଏମିତି କେତେ କଣ । ମାଟିରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଦେଇ କୁମ୍ଭାକାର ତୋଳୁଛି ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ । ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଖୋସି ହୋଇଯାଉଛି । ଦିନେ ବୁ଼ଡିବାକୁ ବସିଥିବା କୁମ୍ଭାରର ଏହି କୌଳକି ବୃତ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ପରିଚୟ ପାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବାଲିସରା ଗାଁର କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର ଟେରାକୋଟା କ୍ଲଷ୍ଟର ଓମ୍ ସାଇ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ ମାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଲା ଓ ବଜାର ବି ଯୋଗାଇଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ:
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଥୁଆମୂଲ ରାମପୁର ବ୍ଳକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଣୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲିସରା ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରାୟା ୮୦ ଟି କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର। କାହିଁ କେଉଁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅମଳରୁ ଏମାନେ ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା କାରଣରୁ ବେଶ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ । ଫଳର ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ହେଲେ ଗତ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ିବା ପରେ ଏହି ଗାଁର ପ୍ରାୟ ୪୦ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଷ୍ଟିଲ, ଆଲୁମିନିୟମ,ସିଲଭରରେ ଭଳିକି ଭଳି ଡିଜାଇନର ସାମଗ୍ରୀ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଦେଖି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରେ ଗାଁର ପ୍ରାୟ ୩୫ ଜଣ କାରିଗର ଭଳିକି ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାରୁଛନ୍ତି। ଏହାସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତାରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଦୁଇ ପଇସା ଅଧିକ ରୋଜଗାର ହେବା ସହିତ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି।
ଏନେଇ ବାଲିସରା ଗାଁର କୁମ୍ଭକାର ହର ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, " ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେବଳ ମାଟିରେ ହାଣ୍ଡି ତିଆରି କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ଆମେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଟେରାକୋଟା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଭବାନୀପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଭଳ ହେଇଛି । ଆମ ପାଖରେ ଆନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ବେଳରୁ ଏହି କାମ କରି ଆସୁଛୁ ।"
କାରିଗର ପ୍ରସନ୍ନ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, " ଆମ ଗାଁରେ ସମୁଦାୟ ୮୦ ଘର କୁମ୍ଭାକାର ପରିବାର ଅଛୁ ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୩୫ ଜଣ ଏହି କାମ କରୁଛୁ। ଯଦି ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଥା କହିବା ତେବେ ଆମେ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଅଂଚଳରୁ ଲୋକେ ଆସିଲେ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଗାଁ ଯାଇ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏହାସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଳାର ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବହୁତ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।"
କାରିଗର ଆନନ୍ଦ ଚାଲାନ କହିଛନ୍ତି, " ଆମେ ଛୋଟ ବେଳରୁ ଏହି କାମ କରି ଆସୁଛୁ ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳନା, ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ , ଘର କରଣା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ହାଣ୍ଡି ଓ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡେ ଏବଂ ଦାମ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ହିସାବରେ ଆମକୁ ମିଳେ ।
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦୟାମୟ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, " ବାଲିସରାର ଯେଉଁ ଓମ୍ ସାଇ ଟେରାକୋଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ ଅଛି ସେ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଦେଇଛୁ । ବ୍ଳକ୍ ସ୍ତରରୁ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏହାସହିତ ଏକ କମ୍ୟୁନିଷଟି ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଓରମାସ ସହିତ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ବଜାର ବିକ୍ରି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି କ୍ରାପ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ସହଯୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।"
