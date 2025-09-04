ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର । ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ । ଆଜି ସକାଳୁ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ଟ୍ରମା କେୟାରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ପରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିକାଲ ଆଇସିୟୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନରେ ସୋଡିୟମ କମୁଛି । ନିଃଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । କିଡନୀରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଅମ୍ରିତ ପାଟ୍ଟଯୋଶୀ ।
"ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ଆଜି ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ଏବେ କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି । ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ବ୍ରେନରେ ସୋଡିୟମ୍ କମିଯାଇଛି । ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ଲିଭରଠାରୁ ବେଶି ବ୍ରେନ ପାଇଁ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି । ଏମ୍ସ ଟିମ୍ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପୂରା ପରିବାର ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି । ତାଙ୍କର ଏକାଧିକ ଅଙ୍ଗରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି । ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ଵାସରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେରରେ ଆଣି ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛୁ," କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଅମ୍ରିତ ପାଟ୍ଟଯୋଶୀ ।
"ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ (ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର) ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି । ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ । ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହୋଇ ଗୀତ କମ୍ପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ।
ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ହଠାତ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଶରୀରରେ ସୋଡିୟମ ପରିମାଣ କମିଯିବାରୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲେ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ଖବର ଶୁଣି ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ତଥା ନିର୍ମାତା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା ଓ ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀତମ ଦାସ, ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ।
ଅଭିଜିତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ?
କଟକର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ବଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କାନିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଭଲ ଆସିଥିଲା । ମାତ୍ର ଶରୀରରେ ସୋଡିୟମ୍ ପରିମାଣ କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ରଖି ଚିକିତ୍ସତ କରାଯାଉଥିଲା । ସେପଟେ ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ଖବର ଶୁଣି ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବହୁ ନେତା ଓ କଳାକାର ।
ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ବିଷୟରେ...
ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଜଣେ ଗାୟକ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ସେ ଅନେକ ଆଲବମ, ସିରିଏଲ ଓ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ । ସେ ମୋଟ 700ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ତୋର କଞ୍ଚା ହଳଦୀ, ତୋ ରିବନ ଫିତା, ତୋ ହୃଦୟ କିଛି କହିଲା, ଏ ରଙ୍ଗବତୀ, ଯୋଉ ଝିଅର ଅଣ୍ଟା, ବୟସ ତୋ କସମସ, ନାଲି ଆମ୍ୱ ଭଳି ଅନେକ ହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି ।
