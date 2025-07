ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ, ବିବୃତିକୁ ନେଇ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି - POLITICS OVER RAHUL REMARK

Politics over Congress leader Rahul Gandhi remark on women securiity in Odisha ( ETV BHARAT ODISHA )