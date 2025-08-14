ETV Bharat / state

ଖାକି ପୋଷାକରେ ଦାଗ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗିରଫ - SI ARRESTED ON RAPE CHARGES

ଫୁଲବାଣୀ କୋଟଗଡ ଥାନାର ଏସଆଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ପରେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ୧୪ ଦିନ ପାଇଁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

Police sub-inspector Arrested In Kandhamal On Rape Charges
Police sub-inspector Arrested In Kandhamal On Rape Charges (File Pic)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 14, 2025 at 10:56 PM IST

ଗଞ୍ଜାମ/ଫୁଲବାଣୀ: ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ୧୪ ଦିନ ପାଇଁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଗିରଫ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ହେଲେ କୋଟଗଡ ଥାନାର ଏସଆଇ ସ୍ମୃତିସାଗର ସାମଲ ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ମୃତିସାଗର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଚ୍ଛାପଡା ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଥାନା ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋରକୁ ସେ ଯିବା ଆସିବା କରି ସମ୍ପୃକ୍ତା ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଗତ ୨୦୨୪ ମେ ମାସରେ ଘରେ କେହି ନ ଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ମୃତିସାଗର ।

ଏନେଇ କାହାକୁ କହିଲେ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ଏଭଳି ଭୟଭୀତ କରାଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ପିଡିତା ହୋମଗାର୍ଡ ଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ତତ୍‌କାଳୀନ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନଥିଲା ।

ଗତ ବୁଧବାର ପୁଣି ମହିଳା ଜଣକ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏନେଇ ୧୮୬/୨୫ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା । ଗୁରୁବାର ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଜାମିନ୍ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିବକ୍ତା ପଙ୍କଜ କୁମାର ବେହେରା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ତେବେ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧି ସଦୃଶ 99 ଦିନ ଭିତରେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସର ତ୍ବରିତ ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ନାବାଳିକାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି । ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ଅତିରିକ୍ତ ବିଚାରପତି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

