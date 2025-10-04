SI ଚାକିରି ଜାଲିଆତି ଘଟଣା; ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଗରିଫ କଲା କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କହିଲେ OPRB ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ହଇଚଇ ଲାଗିରହିଛି । ଏପଟେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଗରିଫ କରିଛି ।
Published : October 4, 2025 at 8:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର/କଟକ: ପୋଲିସ ଏସଆଇ ଚାକିରି କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ ଆଉ ଜଣେ ଗିରଫ । ବାରଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟାଧରପୁରର ବିଶ୍ବରଞ୍ଜନ ବେହେରା ନାମକ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ଏସଆଇ ଚାକିରି କେଳେଙ୍କାରୀରେ ବିଶ୍ବରଞ୍ଜନର ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଥିଲା । ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲା ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ୧୧୪ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ୩ ଦଲାଲ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ । ଏପଟେ OPRB ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ । ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ପୋଲିସ SI ଚାକିରି ମହାଘୋଟାଲା ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଖୋଳତାଡ଼ ।
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ (OPRB) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଓଡିଶା ପୋଲିସ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଆଉ ଏକ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଘଟଣାର ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଟକର ବିଦ୍ୟାଧରପୁରର ବାସିନ୍ଦା ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବେହେରା (୨୯)ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁର କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୧୧୮କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ବରଞ୍ଜନ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଏହି ସିଣ୍ଡିକେଟର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଭୁମିକା ରହିଥିଲା । ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସହ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଏହାର ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଅରିଜିନାଲ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଖାଲି ଚେକ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି କାଗଜପତ୍ର ଗୁଡିକୁ ସିଣ୍ଡିକେଟର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଏହି ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ ଜାରି ହୋଇଛି ।
ଜରୁରୀ ବୈଠକ ପରେ OPRB ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା-
"ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଛୁ । ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା, ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସଠିକ ସମୟରେ ସ୍ଵଚ୍ଛ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି OPRB ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- SI ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତି; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ଜାରି କଲା ବିଜେଡି, ଜବାବ ରଖିଲେ ମନମୋହନ
ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ବି ଫେରାର-
ଏସଆଇ ଚାକିରି ଜାଲିଆତି ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ, ଏହି ମାମଲାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ତଥା ପଞ୍ଚସଫ୍ଟର ମାଲିକ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଏବେ ବି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଦଲାଲ ମୁନା ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି । ୧୧୪ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଧରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଜାଲିଆତି ଘଟଣାରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର/କଟକ