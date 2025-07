ETV Bharat / state

ପୋଲିସ SI ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କୋହଳ ହେଲା ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା: ପୁଣି ଥରେ ଆବେଦନ କରି ପାରିବେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ - POLICE SI AGE RELAXATION

Odisha police SI recruitment age limit relaxation ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : July 25, 2025 at 7:53 AM IST | Updated : July 25, 2025 at 8:26 AM IST 1 Min Read

କଟକ: କୋହଳ ହେଲା ପୁଲିସ ସବ୍-ଇନସପେକ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ବୟସସୀମା । ସବୁ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 3 ବର୍ଷ କୋହଳ କରାଯାଇଛି । ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ପୂର୍ବରୁ 25 ଥିବା ବେଳେ ତାହା ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇ 28 ବର୍ଷ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ (sc ଏବଂ st )ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ 30 ବର୍ଷ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହାକୁ 33 ବର୍ଷ ଯାଏ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଷ୍ଟିସ୍‌ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବାବେଳେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି । ପୁଲିସ ଏସ୍‌ଆଇ ଓ ସମାନ ପଦବୀ ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଗ ଲାଗି ୩ ବର୍ଷ ସର୍ବାଧିକ ବୟସସୀମା କୋହଳ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ରିକ୍ରୁଟ୍‌ମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ଦାଖଲ କରି ପାରିବେ । ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆଧାରରେ ଦରଖାସ୍ତ ଦାଖଲ କରି ସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆବେଦନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏପରି କୋହଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ବିଚାରକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି। ପୁପୁନ ଦାସ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଏକତ୍ର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ

