ETV Bharat / state

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟିଲା ପୋଲିସ, ଫେରାର ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ଲଗାଇଲା ଲଟକା - LATKA NOTICE TO GANJA SMUGGLER

police put up latka notice in ganja smuggler lokanath samal house in bhubaneswar ( ETV BHARAT ODISHA )