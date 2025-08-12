ETV Bharat / state

ଏଥର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପରେଡରେ ଅତିଥି ପୋଲିସ ଭାବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ଭାଗ ନେବ ।

Published : August 12, 2025 at 11:24 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସୁଛି ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ । ଚାରିଆଡେ ହେବ ସେଲିବ୍ରେସନ । ଏଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା । ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପି ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଏଥିପାଇଁ ଗାଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜଧାନୀ ପର୍ଯନ୍ତ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ । ହେଲେ ସେଲିବ୍ରେସନ ସମୟରେ ଯେପରି ନହେଉ ଅଘଟଣ । ସେନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଜାରି କରାଯାଇଛି ହାଇ ଆଲର୍ଟ । ଏନେଇ 'ETV Bharat'କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ADG ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ।

ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ହୋଇଛି ହାଇଆଲର୍ଟ । ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିମାନବନ୍ଦର, ଦୋକାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ଦପ୍ତର ଓ ସପିଂମଲଠୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନଜର ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ଗୁଇନ୍ଦାକୁ ଆହୁରି ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଏସପିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା କୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବାଣ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ କଡା ନଜର । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଭା ସମିତି ଓ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ସ୍ଥଳ ଗୁଡିକରେ କିପରି ଆଗୁଆ ସତର୍କତା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଇନ୍ଦାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆକ୍ଟିଭ ପାଇଁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଜନଗହଳିପୁର୍ଣ୍ଣ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚେକିଂ ଓ ବ୍ଲକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକିଂ ଚେକିଂ ସହ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଅତିଥି ମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଯାଂଚ କରୁଛି କମିସନରେଟ ପୋଲିସ । କିଏ କେଉଁଠି କେଉଁଥିପାଇ ରହୁଛନ୍ତି ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ସଂଦେହ ଆସିଲେ ହୋଟେଲରେ ଯାଇ ପୋଲିସ୍ ଯାଂଚ କରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ମଲ ମାନଙ୍କରେ ଓ ମାର୍କେଟ ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସଦେହଜନକ ଜିନିଷ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି । ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଅଧିକ କଡାକଡି କରାଯାଉଛି । ପିସିଆର ଷ୍ଟାଫ୍ ଓ ୧୧୨କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ ଆଲର୍ଟ ସହ ରାତ୍ରୀକାଳୀନ ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ ରାଉଣ୍ଡ ଅପ୍ ପାଇଁ ସିନିୟର୍ ଅଧିକାରୀ ଥାନାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ଜିଆରପି ପୋଲିସ ଆରପିଏଫର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ସବୁ ଦିଗକୁ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଏପରିକି କିଛି ସଦେହନ ହେଲେ ନଜର ରଖିବା ସହ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସିଆଇଏସଫ ଜରିଆରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି ।

ଏଡିଜି ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସଞ୍ଜୟ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ବିଶେଷ କରି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନସ ଓ ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ରଖାଯାଇଛି । ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଜେନ୍ସି ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି । ଆମ ପାଇଁ କୋଣସି ଆଗୁଆ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ନାହିଁ ତଥାପି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ଯାହା ପୋଲିସର ଆକ୍ଟିଭିଟ ରହିବା କଥା ଓ ଆଗାମି ଦିନରେ ଜାରି ରହିଛି । ଏନେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଏସପିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତି କରାଯାଇଛି ।"

ଅନ୍ୟପଟେ ମାଓ ଗତାବଧି ଓ ମାଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପୋଲିସ ନଜର ରଖିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଝାରଖଣ୍ଡ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରହରା ଅଧିକ କରାଯାଇଛି । କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହୁଛି ।ଫୋର୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କରଯାଇଛି ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି । ସୋର୍ସକୁ ଆକ୍ଟିଭ ସହ ପଡୋଶି ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ସହ ସୂଚନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଜରିଆରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।

ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯକ୍ରମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି । ପରେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପରେଡ ରିହରସଲ ହେଉଛି । ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଗ୍ରୁପ ସହ ଅତିଥି ପୋଲିସ ଭାବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏଥର ପରେଡରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜର ପିଲା ମଧ୍ୟ ପରେଡରେ ଭାଗ ନେବେ । କିନ୍ତୁ ଏବର୍ଷ କୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ପରାକ୍ରମ କୋଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ ନାହିଁ ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧିମାର୍ଗର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ‌ କରାଯାଇଛି ଯେପରିକି ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ରୁଫଟପ୍ ସିକୁରିଟି ଓ ବିମାନର ଓ୍ବାଚ ଟାଓ୍ବାର ଜରିଆରେ ଗାନ୍ଧି ମାର୍ଗ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।ଏନେଇ ଆଗୁଆ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆତଯାତ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।


ଡଗସ୍କ୍ବାଡ ଓ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଂଚ କରାଯାଉଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଚାରିଆଡେ ପୋଲିସ ପହରା ଦିଅଯାଇଛି । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଥା ବିଧାନସଭା ଲୋକସେବା ଭବନ ଖାରବେଳ ଭବନ ପରି ପୋଲିସ ସେବା ଭବନରେ ସୁରକ୍ଷା ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ରିଜର୍ଭ ବାଟାଲିୟନ ଓ ବିଜୁପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ କଡା ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ରହିଛି ।

ସେହିପରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଓ ତଟସୁରକ୍ଷା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଆଲର୍ଟ ସହ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ଓ ଜଳପଥ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦେଶ ରହିଛି । ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଟାପୁ ଓ ଦ୍ଵୀପରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗତିବଧି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ କୁହାଯାଇଛି ।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

