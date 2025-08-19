ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି: ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଆହତ - POLICE ENCOUNTER IN SAMBALPUR

ସମ୍ବଲପୁରରେ ପୋଲିସ-ଅପରାଧି ମୁହାଁମୁହିଁ । ହତ୍ୟା ଅପରାଧିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି । ଗୁଳିରେ ଆହତ ହେଲା କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧି ଏମଡି ସମଦ ।

police encounter in sambalpur
police encounter in sambalpur (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 19, 2025 at 3:30 PM IST

1 Min Read

ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁରରେ ପୋଲିସ-ଅପରାଧି ମୁହାଁମୁହିଁ । ହତ୍ୟା ଅପରାଧିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି । ଗୁଳିରେ ଆହତ ହେଲା କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧି ଏମଡି ସମଦ ।

ପାଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ କାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 10 ଟା ସମୟରେ ଏମଡି ସମଦ ଓ ତାଙ୍କର ସାନ ସହଯୋଗୀ ଏମଡି ୱାସିମ ଧନୁପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମଡି. ଅସପାକ (25) ଙ୍କୁ ଛାତିରେ ଛୁରୀ ଭୁସି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଏ ନେଇ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା (କେସ ନଂ-୨୮୦) ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ହତ୍ୟା ପରେ ଧନୁପାଲି ପୋଲିସ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖୋଜୁଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ସାରା ସହରକୁ ନାକା ବନ୍ଦି କରିଥିଲା । କଡା ଚେକିଂ ବି କରୁଥିଲା ।

police encounter in sambalpur
police encounter in sambalpur (Etv Bharat)

ଭୋର 5 ଟା ସମୟରେ ଧମା ରୋଡ଼ ସମାନ୍ତରାୟ ଫାର୍ମ ହାଉସ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଭଇଙ୍କୁ ଠାବ କରି ପିଛା କରୁଥିଲା । ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖସି ପଳାଇବା ପାଇଁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା । ଏମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ l ପୋଲିସ ଗୁଳି ନ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ୨ୟ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି କରିଥିଲା । ଶେଷରେ ଆତ୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉପରକୁ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ l

police encounter in sambalpur
police encounter in sambalpur (Rtv Bharat)

ଏଥିରେ ଏମ. ଡି ସମଦର ବାମ ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁ ତଳକୁ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏମଡି ୱାସୀମ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା l ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏମଡି ସମଦ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 15 ଟି କେସ ରହିଥିବା ଧନୁପାଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି l ଏମଡି ସମଦକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବୁର୍ଲା ପଠାଯାଇଛି । ଏମଡି ୱାସୀମ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଅପରାଧିେ ମାମଲା ରହିଛି ।

police encounter in sambalpur
police encounter in sambalpur (Etv Bharat)

ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ ଓ 3 ଟି ଖୋକା ଜବତ କରିଛି l ଏନେଇ ଧନୁପାଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆଦିତ୍ୟ ମହାକୁଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

police encounter in sambalpur
police encounter in sambalpur (Etv Bharat)

ଇଟଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଷଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ - ODISHA SIXTH FINANCE COMMISSION

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ହେବ SIR, ଜାନୁଆରୀରେ ଆସିବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା - SPECIAL INTENSIVE REVISION

ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁରରେ ପୋଲିସ-ଅପରାଧି ମୁହାଁମୁହିଁ । ହତ୍ୟା ଅପରାଧିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି । ଗୁଳିରେ ଆହତ ହେଲା କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧି ଏମଡି ସମଦ ।

ପାଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ କାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 10 ଟା ସମୟରେ ଏମଡି ସମଦ ଓ ତାଙ୍କର ସାନ ସହଯୋଗୀ ଏମଡି ୱାସିମ ଧନୁପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମଡି. ଅସପାକ (25) ଙ୍କୁ ଛାତିରେ ଛୁରୀ ଭୁସି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଏ ନେଇ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା (କେସ ନଂ-୨୮୦) ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ହତ୍ୟା ପରେ ଧନୁପାଲି ପୋଲିସ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖୋଜୁଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ସାରା ସହରକୁ ନାକା ବନ୍ଦି କରିଥିଲା । କଡା ଚେକିଂ ବି କରୁଥିଲା ।

police encounter in sambalpur
police encounter in sambalpur (Etv Bharat)

ଭୋର 5 ଟା ସମୟରେ ଧମା ରୋଡ଼ ସମାନ୍ତରାୟ ଫାର୍ମ ହାଉସ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଭଇଙ୍କୁ ଠାବ କରି ପିଛା କରୁଥିଲା । ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖସି ପଳାଇବା ପାଇଁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା । ଏମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ l ପୋଲିସ ଗୁଳି ନ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ୨ୟ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି କରିଥିଲା । ଶେଷରେ ଆତ୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉପରକୁ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ l

police encounter in sambalpur
police encounter in sambalpur (Rtv Bharat)

ଏଥିରେ ଏମ. ଡି ସମଦର ବାମ ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁ ତଳକୁ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏମଡି ୱାସୀମ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା l ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏମଡି ସମଦ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 15 ଟି କେସ ରହିଥିବା ଧନୁପାଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି l ଏମଡି ସମଦକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବୁର୍ଲା ପଠାଯାଇଛି । ଏମଡି ୱାସୀମ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଅପରାଧିେ ମାମଲା ରହିଛି ।

police encounter in sambalpur
police encounter in sambalpur (Etv Bharat)

ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ ଓ 3 ଟି ଖୋକା ଜବତ କରିଛି l ଏନେଇ ଧନୁପାଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆଦିତ୍ୟ ମହାକୁଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

police encounter in sambalpur
police encounter in sambalpur (Etv Bharat)

ଇଟଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଷଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ - ODISHA SIXTH FINANCE COMMISSION

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ହେବ SIR, ଜାନୁଆରୀରେ ଆସିବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା - SPECIAL INTENSIVE REVISION

For All Latest Updates

TAGGED:

POLICE ENCOUNTERMURDER CASE IN SAMBALPURSAMBALPUR CRIMEPOLICE ENCOUNTER IN SAMBALPUR

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.