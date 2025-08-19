ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁରରେ ପୋଲିସ-ଅପରାଧି ମୁହାଁମୁହିଁ । ହତ୍ୟା ଅପରାଧିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି । ଗୁଳିରେ ଆହତ ହେଲା କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧି ଏମଡି ସମଦ ।
ପାଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ କାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 10 ଟା ସମୟରେ ଏମଡି ସମଦ ଓ ତାଙ୍କର ସାନ ସହଯୋଗୀ ଏମଡି ୱାସିମ ଧନୁପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମଡି. ଅସପାକ (25) ଙ୍କୁ ଛାତିରେ ଛୁରୀ ଭୁସି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଏ ନେଇ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା (କେସ ନଂ-୨୮୦) ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ହତ୍ୟା ପରେ ଧନୁପାଲି ପୋଲିସ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖୋଜୁଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ସାରା ସହରକୁ ନାକା ବନ୍ଦି କରିଥିଲା । କଡା ଚେକିଂ ବି କରୁଥିଲା ।
ଭୋର 5 ଟା ସମୟରେ ଧମା ରୋଡ଼ ସମାନ୍ତରାୟ ଫାର୍ମ ହାଉସ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଭଇଙ୍କୁ ଠାବ କରି ପିଛା କରୁଥିଲା । ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖସି ପଳାଇବା ପାଇଁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା । ଏମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ l ପୋଲିସ ଗୁଳି ନ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ୨ୟ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି କରିଥିଲା । ଶେଷରେ ଆତ୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉପରକୁ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ l
ଏଥିରେ ଏମ. ଡି ସମଦର ବାମ ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁ ତଳକୁ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏମଡି ୱାସୀମ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା l ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏମଡି ସମଦ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 15 ଟି କେସ ରହିଥିବା ଧନୁପାଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି l ଏମଡି ସମଦକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବୁର୍ଲା ପଠାଯାଇଛି । ଏମଡି ୱାସୀମ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଅପରାଧିେ ମାମଲା ରହିଛି ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ ଓ 3 ଟି ଖୋକା ଜବତ କରିଛି l ଏନେଇ ଧନୁପାଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆଦିତ୍ୟ ମହାକୁଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର
