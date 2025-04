ETV Bharat / state

କଟକ ପୋଲିସର ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ୨ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଗୁରୁତର - POLICE ENCOUNTER IN CUTTACK

Police Encounter In Cuttack ( ETV Bharat Odisha )

By ETV Bharat Odisha Team Published : April 17, 2025 at 9:59 AM IST | Updated : April 17, 2025 at 10:48 AM IST 2 Min Read

Police Encounter In Cuttack କଟକ : କଟକରେ ଡବଲ୍ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର୍ । ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ କଟାସ ଓରଫ ସଂଗ୍ରାମ ରାଉତ ଏବଂ ଜୁବୁଲା ଓରଫ ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି ପରିଡା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ( ବୁଧବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ଅଂଚଳରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । କଟକରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି । କଟକ ଚୌଦ୍ବାରରେ କଟକ କମିସନରେଟ ପୋଲିସର ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର । ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ସଂଗ୍ରାମ ରାଉତ ଏବଂ ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି ପରିଡା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସଂଗ୍ରାମର ଘର ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି ଘର କଟକ ବୟାଳିଶ ମୌଜା କୁଳକଳପଡ଼ା । police encounter in cuttack 2 criminals injured (ETV Bharat Odisha) ଡକାୟତି, ଲୁଟ୍‌ପାଟ ଭଳି ଏକାଧିକ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କଟାସ ଓ ଜୁବୁଲାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ପିଛା କରୁଥିବା ବେଳେ ଚୌଦ୍ଵାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଦୁଇ ଅପରାଧୀ ପୋଲିସକୁ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା । ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି । ଦୁଇ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କଟକ ଏସ୍‌ସିବି ମେଡିକାଲ ଟ୍ରମା କେୟାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । Police Encounter In Cuttack (ETV Bharat Odisha)

କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଡି ଖିଲାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, " କିଛି ଦିନ ତଳେ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚୌଦ୍ବାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଛିନତାଇ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଜାତୀୟ ରାଜପଥ -55 ରେ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପିଛା କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ । ପୋଲିସର ପାଲଟା ଗୁଳି ୨ ଅପରାଧୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଏସବିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଅପରାଧୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ୩ ଜଣ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜୁବଲା ଓରଫ ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା । ତା ନାଁରେ ୪୯ଟି ମାମଲା ରହିଛି । ଦ୍ବିତୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଟାସ ଓରଫ ସଂଗ୍ରାମ ରାଉତ ନାଁରେ ମଧ୍ଯ ୧୫ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି । " Latest Encounter News ପୋଲିସ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ, ଗୁଳି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି । କଟାସ ଓ ଜୁବୁଲା ବିରୋଧରେ ଡକାୟତି, ଛନତାଇ, ହତ୍ୟା, ବୋମାମାଡ଼ ଉଦ୍ୟମ ଭଳି ଅନେକ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା କଟକ କମିସନରେଟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ରହିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ କଟାସ ଓ କୁବୁଲାଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ, ଗୁଳି ଆଦି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଥିବା ପୁଲିସ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା । ଡିସିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କଟକ କମିସନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟିମ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲା । Police Encounter ୨୦୨୩ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କଟକ କମିସନରେଟ ପେଲିସ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା । ତତ୍କାଳୀନ ଡିସିପି ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଓ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ମଙ୍ଗୁକୁ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା । ମତ୍ତଗଜପୁରଠାରେ ଜଣେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ ମାମଲାରେ ମଙ୍ଗୁ, ପୋଲିସ କବ୍‌ଜାରୁ ଖସି ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟରର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା । police encounter in cuttack 2 criminals injured (ETV Bharat Odisha) ସମ୍ବଲପୁରରେ ପୁଣି ଏନକାଉଣ୍ଟର, କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ସୀତାରାମ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆହତ ରାଜଧାନୀରେ ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର, 2 ବିହାରୀ ଲୁଟେରା ଆହତ ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

