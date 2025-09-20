27ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତ, ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ
ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମସ୍ଥଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜିପିଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ସଚିବବୃନ୍ଦ ।
Published : September 20, 2025 at 8:19 PM IST|
Updated : September 20, 2025 at 8:28 PM IST
PM Visit to Brahmapur ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୂଡାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରସ୍ତ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଥିବା ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଏୟାରଷ୍ଟିପ୍ ପରିସରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳ ହେବାକୁ ଚୁଡାନ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ୱାଇ.ବି.ଖୁରାନିଆଙ୍କ ସମେତ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ । ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଡିଜିପି ଓ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ:
ଆସନ୍ତା ୨୭ରେ ଓଡିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗ୍ରସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଦିନେ ଯେଉଁଠାରୁ ଅଗ୍ନିବର୍ଶୀ ଭାଷଣ ଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ପୁଣିଥରେ ସେଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋଦି । ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସି ସେବା ପକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ । ଏନେଇ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି । ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସାଶନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପହଞ୍ଚି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଡିଜି:
ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ ଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଆଇ.ଜି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ପାର୍କିଂ, ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ କିଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହେଲିପ୍ୟାଡ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ମଞ୍ଚ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଏୟାରଷ୍ଟିପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଡିଜିପିଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୁର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଲଗାତାର ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ମୋଦୀ ଓଡିଶା ଆସୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ବେଶ ଖୁସିଅଛି । ଏଥିସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦା ଗଞ୍ଜାମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମକୁ ମିନି ଗୁଜୁରାଟ ବୋଲି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ହିଁ ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରତି ମୋଦିଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଜଣାପଡୁଛି ।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ‘ସେବା ପର୍ବ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ । ଏହା ସହ ଅନେକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ।
ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି:
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ।
- “ସେବା ପର୍ବ” କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶର ଆଠଟି IIT ମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି(capacity expansion)
- କୋରାପୁଟ-ବାଇଗୁଡ଼ା ଏବଂ ମାନାବାର-କୋରାପୁଟ-ଗୋରାପୁର ରେଳ ଲାଇନ ଡ଼ବଲିଙ୍ଗ
- ସମ୍ବଲପୁର-ସରଲା ଫ୍ଲାଇଓଭର ଉଦ୍ଘାଟନ
- BSNL ଦ୍ୱାରା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱଦେଶୀ 4G ନେଟୱାର୍କ ସେବାର ଲୋକାର୍ପଣ
- MKCG , VIMSAR ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ମାନ୍ୟତା ଘୋଷଣା
- ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ
- ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ୫୦ ହଜାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ
- ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି
ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତଦାରଖ:
ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତରେ ମୋଦୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଲାଗିପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖା ଦେଇଛି । ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଏୟାରଷ୍ଟିପକୁ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ତାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ କଣ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଡିଜିପି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ନେଇ କରାଯାଇଥିବା ଆଲୋଚନା ପରେ ଆସିଥିବା ମତାମତକୁ ରଖି ନୂତନ ପ୍ଲାନ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ।"
ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ:
ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି, " ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
