27ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତ, ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ

ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମସ୍ଥଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜିପିଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ସଚିବବୃନ୍ଦ ।

Police DG holds review meeting ahead PM Brahmapur Visit
Published : September 20, 2025 at 8:19 PM IST
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 20, 2025 at 8:19 PM IST

Updated : September 20, 2025 at 8:28 PM IST

PM Visit to Brahmapur ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୂଡାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରସ୍ତ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଥିବା ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଏୟାରଷ୍ଟିପ୍ ପରିସରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳ ହେବାକୁ ଚୁଡାନ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ୱାଇ.ବି.ଖୁରାନିଆଙ୍କ ସମେତ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ । ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଡିଜିପି ଓ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।

Police DG holds review meeting (ETV Bharat Odisha)

ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ:

ଆସନ୍ତା ୨୭ରେ ଓଡିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗ୍ରସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଦିନେ ଯେଉଁଠାରୁ ଅଗ୍ନିବର୍ଶୀ ଭାଷଣ ଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ପୁଣିଥରେ ସେଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋଦି । ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସି ସେବା ପକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ । ଏନେଇ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି । ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସାଶନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପହଞ୍ଚି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ।

Officials in field before PM Program
Officials in field before PM Program (ETV Bharat Odisha)

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଡିଜି:

ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ ଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଆଇ.ଜି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ପାର୍କିଂ, ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ କିଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହେଲିପ୍ୟାଡ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ମଞ୍ଚ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଏୟାରଷ୍ଟିପ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଡିଜିପିଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୁର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।

DGP reviews security arrangements for PM Visit to Brahmapur
DGP reviews security arrangements for PM Visit to Brahmapur (ETV Bharat Odisha)

ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଲଗାତାର ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ମୋଦୀ ଓଡିଶା ଆସୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ବେଶ ଖୁସିଅଛି । ଏଥିସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦା ଗଞ୍ଜାମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମକୁ ମିନି ଗୁଜୁରାଟ ବୋଲି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ହିଁ ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରତି ମୋଦିଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଜଣାପଡୁଛି ।"

PM Programme Location
PM Programme Location (ETV Bharat Odisha)


ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ‘ସେବା ପର୍ବ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବେ । ଏହା ସହ ଅନେକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ।

DGP conducts assessment meeting for PM Visit to Brahmapur
DGP conducts assessment meeting for PM Visit to Brahmapur (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି:

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ।

  1. “ସେବା ପର୍ବ” କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶର ଆଠଟି IIT ମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି(capacity expansion)
  2. କୋରାପୁଟ-ବାଇଗୁଡ଼ା ଏବଂ ମାନାବାର-କୋରାପୁଟ-ଗୋରାପୁର ରେଳ ଲାଇନ ଡ଼ବଲିଙ୍ଗ
  3. ସମ୍ବଲପୁର-ସରଲା ଫ୍ଲାଇଓଭର ଉଦ୍‌ଘାଟନ
  4. BSNL ଦ୍ୱାରା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱଦେଶୀ 4G ନେଟୱାର୍କ ସେବାର ଲୋକାର୍ପଣ
  5. MKCG , VIMSAR ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ମାନ୍ୟତା ଘୋଷଣା
  6. ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍‌ଘାଟନ
  7. ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ୫୦ ହଜାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ
  8. ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି
Police DG Y B Khurania
Police DG Y B Khurania (ETV Bharat Odisha)

ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତଦାରଖ:
ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତରେ ମୋଦୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଲାଗିପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖା ଦେଇଛି । ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଏୟାରଷ୍ଟିପକୁ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ତାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ କଣ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଡିଜିପି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ନେଇ କରାଯାଇଥିବା ଆଲୋଚନା ପରେ ଆସିଥିବା ମତାମତକୁ ରଖି ନୂତନ ପ୍ଲାନ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ।"

DGP reviews security arrangements for PM Visit to Berhampur
DGP reviews security arrangements for PM Visit to Berhampur (ETV Bharat Odisha)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ, ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା

ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ:

ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି, " ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

Last Updated : September 20, 2025 at 8:28 PM IST

