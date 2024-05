ETV Bharat / state

୧୬ରେ ରାଜଧାନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମେଗା ରୋଡ ସୋ, ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ କଲା ପୋଲିସ - FLAG MARCH FOR NAVEEN ROAD SHOW

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 14, 2024, 9:20 AM IST | Updated : May 14, 2024, 9:46 AM IST

୧୬ରେ ରାଜଧାନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମେଗା ରୋଡ ସୋ, ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ କଲା ପୋଲିସ ( ETV Bharat Odisha )

Flag March in Bhubaneswar (ETV Bharat Odisha) ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଳି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ‌ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶାଳ ରୋଡ଼ ସୋ' । ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖରେ‌ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜଧାନୀରେ ମେଗା ରୋଡ ସୋ କରିବେ । ତାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ବର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ତିନି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାମିଲ ହୋଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବେ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଛି । ସୋମବାର ଡିସିପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ସହରରେ ବଡ଼ ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ୧୬ରେ ରାଜଧାନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଡ଼ ମେଗା ସୋ, ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପୋଲିସର ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ (ETV Bharat Odisha)

ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶାଳ ରୋଡ଼ ସୋ'ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲିବେ ସେନେଇ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଏକ ରୁଟ ଲାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଗା ରୋଡ ସୋ' କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଖାରବେଳ ନଗର ଥାନା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଓ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ସମେତ ସହିଦନଗର ଥାନାର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜଭବନ ଠାରୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଦେଇ ବାୟାବାବା ମଠ, ରୂପାଲି ଛକ ଓ ଶିଶୁଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଡ ସୋ' ହେବ । ୧୬ରେ ରାଜଧାନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଡ଼ ମେଗା ସୋ, ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପୋଲିସର ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ (ETV Bharat Odisha) ଏନେଇ ଏକ ସର୍ଭେ ଟିମ୍ ରୋଡ଼ ସୋ'ର ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏତେ ବଡ ବିଶାଳ ରାଲି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଗମନାଗମନ, ବଜାର ଛକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଦିକୁ ନଜରରେ ରଖି କିପରି ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି । ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଡ ସୋ' ପରି ଏକ ବିଶାଳ ରୋଡ଼ ସୋ'ରେ ଧୁମଧାମରେ କରିବାକୁ ବିଜେଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଟ୍ରାଫିକ ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଜିନ୍ଦାବାଦ୍ ନାରାରେ କମ୍ପିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ୯ ପ୍ରାର୍ଥୀ - Kendrapara Lok Sabha Constituency ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ, ଗଙ୍ଗନଗର ଛକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି, ୟୁନିଟ-୮, ନୂଆସାହି, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ବେହେରାସାହି ଦେଇ ବଡ ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ, ଏସିପି ଟ୍ରାଫିକ, ଏସିପି ଜୋନ୍-୫, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ଶହୀଦନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଓ ଭୋଟରମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Flag March in Bhubaneswar (ETV Bharat Odisha) ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଳି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ‌ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶାଳ ରୋଡ଼ ସୋ' । ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖରେ‌ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜଧାନୀରେ ମେଗା ରୋଡ ସୋ କରିବେ । ତାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ବର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ତିନି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାମିଲ ହୋଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବେ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଛି । ସୋମବାର ଡିସିପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ସହରରେ ବଡ଼ ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ୧୬ରେ ରାଜଧାନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଡ଼ ମେଗା ସୋ, ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପୋଲିସର ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ (ETV Bharat Odisha)

ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶାଳ ରୋଡ଼ ସୋ'ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲିବେ ସେନେଇ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଏକ ରୁଟ ଲାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଗା ରୋଡ ସୋ' କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଖାରବେଳ ନଗର ଥାନା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଓ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ସମେତ ସହିଦନଗର ଥାନାର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜଭବନ ଠାରୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଦେଇ ବାୟାବାବା ମଠ, ରୂପାଲି ଛକ ଓ ଶିଶୁଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଡ ସୋ' ହେବ । ୧୬ରେ ରାଜଧାନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଡ଼ ମେଗା ସୋ, ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପୋଲିସର ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ (ETV Bharat Odisha) ଏନେଇ ଏକ ସର୍ଭେ ଟିମ୍ ରୋଡ଼ ସୋ'ର ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏତେ ବଡ ବିଶାଳ ରାଲି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଗମନାଗମନ, ବଜାର ଛକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଦିକୁ ନଜରରେ ରଖି କିପରି ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି । ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଡ ସୋ' ପରି ଏକ ବିଶାଳ ରୋଡ଼ ସୋ'ରେ ଧୁମଧାମରେ କରିବାକୁ ବିଜେଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଟ୍ରାଫିକ ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଜିନ୍ଦାବାଦ୍ ନାରାରେ କମ୍ପିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ୯ ପ୍ରାର୍ଥୀ - Kendrapara Lok Sabha Constituency ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ, ଗଙ୍ଗନଗର ଛକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି, ୟୁନିଟ-୮, ନୂଆସାହି, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ବେହେରାସାହି ଦେଇ ବଡ ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ, ଏସିପି ଟ୍ରାଫିକ, ଏସିପି ଜୋନ୍-୫, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ଶହୀଦନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଓ ଭୋଟରମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : May 14, 2024, 9:46 AM IST