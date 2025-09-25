ଡିଜେ କଟକଣା ପରେ ବଢୁଛି ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଏଥର ଦଶହରାରେ ମତୁଆଲା କରିବ ସ୍ୱଦେଶୀ ବାଦ୍ୟ
ଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ହାତ ବାଦ୍ୟର ଚାହିଦା ବଢୁଛି। ଅନେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବା ସହ ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ କରି ସାରିଲେଣି।
Published : September 25, 2025 at 1:59 PM IST
କଟକ : ଘାତକ ସାଜୁଛି ଡିଜେ। ଏହାର କର୍କଶ ଶବ୍ଦ ଖାଲି ଶ୍ରୁତିକଟୁ ନୁହେଁ, ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁଦୂତ ସାଜିଛି । ଅନେକ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଥର ପୂଜାରେ ଡିଜେ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟିକୁ ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ପୂଜା କମିଟି ଯେପରି ଡିଜେ ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତି ସେନେଇ ନଜର ରଖିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଡିଜେ ମୁକ୍ତ ଭସାଣି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସେହି ମଣ୍ଡପଗୁଡିକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି ପୋଲିସ ।
ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ କଠୋର ହୋଇଛି ପୋଲିସ । ଡିଜେ କିମ୍ବା 65 ଡେସିବିଲରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଧ କରୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ର ବାଜିବ ନାହିଁ । ଶବ୍ଧ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକାଯିବ । ତେଣୁ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ।
ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଡିଜେର ଯୁଗ
ଚାଙ୍ଗୁ ବାଜା, ମାଦଳ ବାଜା,ସିଂହ ବାଜା, ବାଳାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟିକୁ କହିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଅତ୍ୟଧିକ ଶବ୍ଧ କରୁଥିବା ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି । ଏନେଇ ପ୍ରତ୍ୟକ ଥାନାଧିକରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଏରିଆରେ ଥିବା ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୂଜାକମିଟି ଗୁଡିକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ପୋଲିସ । ତେଣୁ ଯେଉଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି ପୋଲିସ।
65 ଡେସିବିଲରୁ ଅଧିକ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ଜବତ ହେଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ଆଉ ଗାଡି। ଯାହା ଫଳରେ କେବଳ ମାଲିକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ପୂଜା କମିଟି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛନ୍ତି ।ତା ଛଡା, ରାତି 10ଟା ଯାଏ ସାଉଣ୍ଡ ବାଜିବାର ଅନୁମତି ଥିବାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଆଣି ଆୟୋଜକମାନେ ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବା ପରେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ତଥା ହାତ ବାଜା ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଆସିଛି।
ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଢଳୁଛନ୍ତି ଯୁବପୀଢି
ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଉ ଅବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ହାତ ବାଦ୍ୟର ଚାହିଦା ବଢୁଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ, ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଡିଜେର ଯୁଗ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ହାତ ବାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ବଢୁଛି ଚାହିଦା। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦେଶୀ ବାଦ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ। ଏହାର ଦାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ । ଏହାର ଡିମାଣ୍ଡ ଏତେ ବଢ଼ି ଯାଇଛି ଯେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ହାତ ବାଦ୍ୟ କଳାକାରମାନେ।
ବଡ଼କଥା ହେଉଛି ହାତବାଦ୍ୟ ବାଜିବାର କୌଣସି ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବେଶ ମଜା ନେଇପାରିବେ ଯୁବପିଢ଼ି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ପ୍ରାୟ 2 ଶହରୁ ଅଧିକ ହାତଵାଦ୍ୟ ଗ୍ରୁପ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସୋନପୁରର ମାହେଶ୍ୱରୀ ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟ ଗ୍ରୁପ ହେଉ, ସମ୍ବଲପୁରର କଲରାପାଟ, ଜୟ ହନୁମାନ ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟ, ଭବାନୀ ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟ, ବନଦୁର୍ଗା ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟ, ଢେଙ୍କାନାଳର ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମାଦଳ, ଅବା ମା ମଙ୍ଗଳା ମାଦଳ ହେଉ.. ଏହି ସବୁ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଏବେ ଯୁବ ପିଢ଼ିଙ୍କର ବେଶ ପସନ୍ଦ । ଭସାଣୀ ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟର ବୁକିଂ ବି ହୋଇ ସାରିଲାଣି।
ଆଗରେ ଅଛି ରାଣୀ ହାଟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ
ଏହି କ୍ରମରେ ଚଳିତବର୍ଷ ଅନେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବା ସହ ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି। ରାଣୀ ହାଟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗରେ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରରେ ଏହି ମଣ୍ଡପ ଡିଜେ ଏବଂ ବ୍ରାସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରଶାସିନିକ କଟକଣାକୁ ମାନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ବୁକିଂ କରିଛି।
କଟକଣା ନୁହେଁ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଏ ନେଇ ଏସିପି ଅରୁଣ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଡିଜେ ବ୍ୟବହାରର କୁପରିଣାମ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । ତେଣୁ ଡିଜେ ବ୍ୟବହାର କିପରି ବନ୍ଦ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛୁ । ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଥାନା ସ୍ତରରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ।
ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଉଦାହରଣ ରଚିବୁ
ରାଣୀହାଟ ପୂଜା କମିଟି ଏଥର ଭସାଣୀରେ ଡିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରି ଉଦାହରଣ ରଚିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ସାହୁ । ସେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ଏହି କଟକଣାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥର ଭସାଣୀରେ ବାଜିବ ଢାଗେଇ, ପିପିଲିର ଘଣ୍ଟ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ବଡକାଠ ଇତ୍ୟାଦି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ । ସେହିପରି ରାଣୀହାଟ ପୂଜା କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଜଗଦୀଶ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣୁ ଦେବା ସମୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ବାଜିବା ବହୁତ ଭଲ । ତେଣୁ ପୋଲିସର ଏହି କଟକଣାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ।
କାଠଗଡା ସାହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସମ୍ପାଦକ ଗଗନ ଓଝା କହିଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପିଲମାନେ ଡିଜେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ ଭାବେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା କଥା । ତାହାଲେ ଯାଇ ସଚେଚନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପାରିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାବଣ ତିଆରିରେ ଗଲାଣି ଅଧା ଜୀବନ, ଦଶହରା ଆସିଲେ ମନେ ପଡନ୍ତି 'ରାବଣ ମାଉସୀ'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦଶହରାରେ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ଭାଇଚାରାର ଝଲକ, ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ମୁସଲିମଙ୍କ ଘରୁ ଆସେ ଶୁଭ କଳସ