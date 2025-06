ETV Bharat / state

JAYADEV JENA LIFE THREAT CASE ONE ARRESTED ( ETV Bharat Odisha )

Published : June 4, 2025 at 12:53 AM IST | Updated : June 4, 2025 at 1:27 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇ ଜଣେ ଯୁବକ ଗିରଫ ।ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ PCC ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ । ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । କେନ୍ଦୁଝର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ । ଗିରଫ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ କୁଳମଣି ସେନାପତି ଓରଫ ସୋମନାଥ । JAYADEV JENA LIFE THREAT CASE ONE ARRESTED (ETV Bharat Odisha) କଂଗ୍ରେସର ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ, ଜଣେ ଗିରଫ ଏନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦୟାନିଧି ନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ଜଣେ ଯୁବକ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଦେବ ଜେନାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରି ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ,ପରେ ସେ ଆସି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଫୋନ ନମ୍ବରକୁ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ ଏବଂ ଠିକଣ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ପରେ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ସେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ଯେଉଁ ସିମରୁ କଲ୍ କରିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା ।ପରେ ତାକୁ ଘଷିପୁରା ଥାନା ସହାୟତାରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛୁ।"

