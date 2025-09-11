ETV Bharat / state

ପୋକ୍ସୋ ମାମଲାରେ ତ୍ବରିତ ନ୍ୟାୟ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଶର୍ବଣା ବିବେକ ସମ୍ମାନିତ

ପୋକ୍ସୋ ମାମଲାରେ ପୋଲିସର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ।

BERHAMPUR SP FELICITATED BY DGP
BERHAMPUR SP FELICITATED BY DGP (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 11, 2025 at 5:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପୋକ୍ସୋ ମାମଲାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି । ନାବାଳିକାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ପୋକ୍ସୋ ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ସହ ବିଚାର କରି ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ, ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ପରିଚାଳନା କରି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡା.ଶର୍ବଣା ବିବେକ ଏମଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧକାରୀ ଏବଂ ଜଣେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟେର ।

BERHAMPUR SP FELICITATED BY DGP (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ନାବାଳିକାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ପୋକ୍ସୋ ମାମଲାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ସହ ବିଚାର କରି ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ, ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ପରିଚାଳନା କରି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଇଥିବା ୧୩ଟି ମାମଲାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ଏହି କ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ମାମଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଡା.ଶର୍ବଣା ବିବେକ ଏମଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜଣେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟେର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ମାମଲା:

ପ୍ରଥମ ମାମଲା:

ଗତ ୨୦୨୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନୈକା ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକା ନିଜ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବାପା, ମାଆ କାମକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ରହୁଥ‌ିବା ବିହାର ରାଜ୍ୟ ବକ୍ସର ଜିଲ୍ଲାର ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଗୁଡୁ ରାଜଭର ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଉକ୍ତ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆସୁଥିଲା । ହେଲେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ନାବାଳିକା ୮ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା ।

BERHAMPUR SP FELICITATED BY DGP
BERHAMPUR SP FELICITATED BY DGP (ETV Bharat Odisha)

ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା (Case No.: 393 date 29.8.2024 ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହିତ Sections: u/s 64 (2)(m)/65(1)/351 (2) BHARATIYA NYAYA SANHITA /6 POCSO Act.) ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ଏସ୍.ଆଇ କାଜଲ ବାଗ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ତତ୍କାଳୀନ ପୋଲିସ ଡିଏସପି ଦେବୀ ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଡି.ଆଇ.ଜି ଡ଼ା.ସାର୍ଥକ ଷଡଙ୍ଗୀ ଘଟଣାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ରେ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ମାମଲାରେ ନଭେମ୍ୱର ୧୩ ତାରିଖରେ ଚାର୍ଜଫେମ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ’ ମାସର ୧୩ ତାରିଖରେ ଉକ୍ତ ମାମଲାରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ୨୦ ବର୍ଷ (Rigorous imprisonment for 20 years and fine of Rs. 5,000 / ) ଜେଲଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର 257 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୁଡୁକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିବା ସହ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରି କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିପି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ମୋକଦ୍ଦମା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ।

BERHAMPUR SP FELICITATED BY DGP
BERHAMPUR SP FELICITATED BY DGP (ETV Bharat Odisha)

ଦ୍ବିତୀୟ ମାମଲା:
ଅନ୍ୟ ମାମଲାଟି ହୋଉଛି ୨୦୨୪ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ନିମଖଣ୍ଡି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜନୈକା ୧୫ ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକା ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ୫୭ ବର୍ଷୀୟ ରାମ ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା । ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା (Case No.: 289 dt.05.11.2024 ଅନୁଯାୟୀ Sections: u/s 332(b)/65(1) BHARATIYA NYAYA SANHITA / Sec.6 of POCSO Act.) ଋଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଥିଲା । ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଏସଆଇ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଗତ ୨୦୨୪ ମସିହାର ଡିସେମ୍ୱର ୨୦ ତାରିଖରେ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଡା.ଶର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ମାମଲାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ । କୋର୍ଟରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲର କିଛି ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ୱର ୨୬ରେ ଚାର୍ଜଫେମ୍ କରାଯାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିପି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ମକଦ୍ଦମା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ । ଏହି ମାମଲାର ବିଚାରଣା କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟ ଚଳିତବର୍ଷର ଅପ୍ରେଲ ୨୫ ତାରିଖରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି (Rigorous imprisonment for 20 years and fine of Rs.5,000/-) ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୨୦ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ।

BERHAMPUR SP FELICITATED BY DGP
BERHAMPUR SP FELICITATED BY DGP (ETV Bharat Odisha)

କେଉଁମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲେ:

ମୁଖ୍ୟତଃ ନୂତନ ଭାବେ ପ୍ରଚଳିତ ଫୌଜଦାରୀ ଆଇନର ତ୍ବରିତ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଉପରୋକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଭବନ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଡା. ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍,ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଏସଆଇ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବେହେରା,ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ମାମଲାରେ ଡିଆଇଜି ଡ଼ା ସାର୍ଥକ ଷଡଙ୍ଗୀ, ପୋଲିସ ଏସ୍.ଆଇ କାଜଲ ବାଗ, ପୋଲିସ ଡି.ଏସ୍.ପି ଦେବୀ ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟେର ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡିଲେ ରାଜ୍ୟର ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୋଲିସ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା (Case No.: 93 dated 23.03.2025, Sections: u/s 137(1)(b)/115(2)/ 351(2) BHARATIYA NYAYA SANHITA/6 POCSO Act) ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଇନିସପେକ୍ଟର ଧବଳେଶ୍ୱର ସାହୁ ତଦନ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ମାମଲାରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଭାବରେ ସ୍ମିତ ପି ପରମାର ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟେର ପି.ଆର୍ ସିଂଦେଓ ଙ୍କୁ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

BERHAMPUR SP FELICITATED BY DGP
BERHAMPUR SP FELICITATED BY DGP (ETV Bharat Odisha)

ବାଲେଶ୍ୱର:
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ରେମୁଣା ପୋଲିସ ଥାନରେ ଋଜୁ ହୋଇଥିବା (ମାମଲା ନଂ- 145 dated 30.08.2024 ,Sections: u/s 103(1)/65(2) BHARATIYA NYAYA SANHITA AND 4(2)/6 POCSO ACT) ଅନୁଯାୟୀ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଇନସିପେକ୍ଟର ରଞ୍ଜୁ ହସିନି କୁଲୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ସୁପଭିଜନ୍ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଭାବରେ ସାଗରିକା ନାଥ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ପ୍ରଣବ କୁମାର ପଣ୍ଡା ରହିଥିଲେ ।

ବାଲେଶ୍ୱର ସିଙ୍ଗଲା ଥାନାରେ ଋଜୁ ହୋଇଥିବା (Case No.: 133 dt.06.08.2024 ଅନୁଯାୟୀ Sections: u/s 65(1) BHARATIYA NYAYA SANHITA r/w section 6 of POCSO Act.) ମାମଲାରେ ସବ-ଇନିସପେକ୍ଟର ଭୁବନ ମୋହନ ସେଠୀ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ତତକାଳୀନ ଡି.ଏସ୍.ପି ନିବେଦିତା ସୋରେନ ମାମଲାର ସୁପରଭିଜନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସାଗରିକା ନାଥ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟେର ଭାବରେ ପ୍ରଣବ କୁମାର ପଣ୍ଡା ରହିଥିଲେ ।

ମୟୂରଭଞ୍ଜ:
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜାମଡା ପୋଲିସ ଥାନା (Case No.: 04 dt.13.01.2025 ,Sections: u/s 137(2), 351(2), and 115(2) of BHARATIYA NYAYA SANHITA and 6 POCSO Act. )ଅନୁଯାୟୀ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାରେ ଏସ୍.ଆଇ ଅନୀତା ସ୍ୱାଇଁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ , ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍.ପି ଯାଦୁନାଥ ଜେନା ଘଟଣାର ସୁପରଭିଜନ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଭି.ଗୁଣ୍ଟୁପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟେର ଭାବରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି: ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଅଶ୍ଲୀଳ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ମାମଲା; ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବଦନାମ ଛବିକୁ ସୁଧାରିବାର ପ୍ରୟାସ: ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ 'ଭିଜନ-୨୦୩୬'

କେନ୍ଦ୍ରପଡା:
ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରପଡା ଜିଲ୍ଲାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ରୁରାଲ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲା (Case No -575 date 29.11.2024.Sections: u/s 65(2)/75/303(2) BHARATIYA NYAYA SANHITA /Sec.6 of POCSO Act.)ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲାରେ ଏସ୍.ଆଇ ପ୍ରୀତିଲତା ଲାଲ Pritilata Lal ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାରେ ଡି.ଏସ୍.ପି ସରିତା ମହାପାତ୍ର ମାମଲାରେ ସୁପରଭିଜନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ଭାବରେ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟେର ଭାବରେ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ ଏହି ମକୋଦମା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ । ଏହିପରି ରାଜ୍ୟର ୧୩ ଗୋଟିଏ ମାମଲାରେ ରହିଥିବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ,ସୁପରଭିଜନ୍ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ସମେତ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟରକୁ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ସୁଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ।


ଇଟିଭି ଭାରତ,ବ୍ରହ୍ମପୁର

For All Latest Updates

TAGGED:

BERHAMPUR SP SARAVANA VIVEK MDGP ODISHA YB KHURANIABERHAMPUR POCSO CASEବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତBERHAMPUR SP FELICITATED BY DGP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.