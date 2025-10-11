ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ ମାଛ ମାର୍କେଟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ମୋଦି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 60 କୋଟି

ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ ଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନା ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ମିଶନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 11, 2025 at 4:11 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓୟୁଏଟି ସ୍ଥିତ କୃଷି ଶିକ୍ଷା ସଦନରେ ଭିସି ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣ୍ଡରାଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପାଇକାରୀ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଆକ୍ବା ପାର୍କର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନା ପରେ ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି । ଏଥିସହ ଦେଶର ଦୁଇଟି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ ଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନା ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ମିଶନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ଦୁଇ ଯୋଜନାରେ ୩୫୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିନିଯୋଗ କରିବେ । ଦେଶର ଶହେଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।

ଏହାସହ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଚାଷୀ ଓ ଚାଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ । ୨୦୧୪ରୁ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ୧୧ ବର୍ଷରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଦୁଇଗୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନରେ ଦେଶରେ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ମାଛ ଉତ୍ପାଦନରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ମହୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ବି ଦେଶ ଆଗରେ ରହିଛି। ବିକଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ । ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହି ଧନ ଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନାକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ସବୁକୁ ବହୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ପାଦନ କେତେ ହୁଏ ? ଗୋଟେ ଥର କେତେ ଫସଲ ହୁଏ ? ଋଣ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଏହି ମାପଦଣ୍ଡରୁ ଚୟନ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରର ୩୬ ଟି ଯୋଜନାକୁ ଏକାଠି ଏହି ପିଏମ ଧନ ଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ଜିଲ୍ଲାର ଆଵଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳବାୟୁକୁ ଦେଖି ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ।

ଚାଷୀର ଆୟକୁ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରିବ ଏହି ଦୁଇ ନଯୋଜନା:

ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି," ରାଜ୍ୟର ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ କ୍ଷତି ସହି ଆସୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଆସୁଛି । ଆଜିର ଏହି ଦୁଇ ଯୋଜନା ଚାଷୀର ଆୟକୁ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରିବାରେ ଏକ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନେବ। ଦେଶର 100 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି । କନ୍ଧମାଳ, ମାଲକାନଗିରି, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଓ ନୂଆପଡା, ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ଜଳସେଚନ, ଫାର୍ମ ମେକାନାଇଜେସାନ, ଫସଲର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟୋରେଜ, ବଜାର ସହାୟତା, ଋଣ ଆଦି ସହାୟତା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଆସନ୍ତା ୬ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷକୁ ୨୪ ହଜାର ହିସାବରେ ୧ଲକ୍ଷ ୪୪ ହଜାର କୋଟିର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏକ କୋଟି ୭୦ ଲକ୍ଷ କୃଷକ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ । ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବ । ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଡାଲି ଅଭାବ ପାଇଁ ଆମଦାନୀ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ କ୍ରପ ଡାଇଭରସିଫିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଓ ତୈଳ ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସାଙ୍ଗକୁ ଆୟ ବଢିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।

ଆକ୍ବା ପାର୍କ ଓ ମାଛ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ:

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରର ବସନ୍ତପୁର ଠାରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ସମନ୍ବିତ ଆକ୍ବା ପାର୍କ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣ୍ଡରାଠାରେ ୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାଛ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହା ଏକ ବୃହତ ଭାଲ୍ୟୁ ଚେନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ପାଣ୍ଡରାଠାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାଛ ମାର୍କେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ୧୪୩ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ୨,୦୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପରୋକ୍ଷ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସବୁବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଚାଷୀ ପରିବାର ଆୟରେ ଆର୍ଥିକ ସୁଧାର ଆସିଛି ପୂର୍ବରୁ ୩୦ ହଜାର ପାଉଥିବା ଚାଷୀ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ୬୦ ହଜାର ପାଉଛି । "

ଭୁବନେଶ୍ବର ୧୮ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ପାଣ୍ଡରାଠାରେ ମାଛ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ଦୁଇ ତିନିବର୍ଷ ପ୍ଲାନ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ହୋଇ ପାରୁନଥିଲା । ଏହା ହେବା ଦ୍ବାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ । ୪ ନମ୍ବର ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହି ଆସିଛି । ଅନେକ ଦିନ ହେବ ସେଠାରେ ଗାଡିରୁ ମାଛ ଓହ୍ଲାଇବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଲାଭନ୍ବିତ ହେବେ ବ୍ୟବସାୟୀ । ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାଛ ମାର୍କେଟ ହେଉଥିବାରୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ଓଡିଶାକୁ ଏକ ମାଛଚାଷ ହବ୍ ରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଯୋଜନା କରିବା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦରକୁ ମିଳିଲା ସବୁଜ 'ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହବ୍ ଟ୍ୟାଗ୍‌'; କଣ ଏହା ଜାଣନ୍ତୁ..


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

