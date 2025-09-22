ETV Bharat / state

୨୭ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କରିପାରନ୍ତି ବଡ଼ ଘୋଷଣା !

ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶାଳ ଯୁବ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି । ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ।

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ଗଞ୍ଜାମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶାଳ ଯୁବ ସମାବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଦଳି ପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟି କରଣ ରଖିଛି ବିଜେପି । ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅମଲିପାପଲିଠାରେ ବିଶାଳ ଯୁବ ସମାବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗଦେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ଏନେଇ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅମଳିପାଲି ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେ ।

୨୭ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିଶାଳ ଯୁବ ସମାବେଶ:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି," ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବିଶାଳ ଯୁବ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାସ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଆସି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ୯୯% ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵିତୀୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତ:

ତେବେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୮ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସିଥିଲେ ।ଏହି ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ।ଏହାପରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅମଲିପାପଲିଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶାଳ ଯୁବ ସମାବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣସୂଚୀ ଆସିନଥିବା ବେଳେ ଅମଲିପାପଲି ପଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ।

