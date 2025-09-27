ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସୁରଟ ଗଡ଼ିଲା ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖାଇଲେ ସବୁଜ ପତାକା
ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସୁରଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : September 27, 2025 at 8:12 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସୁରଟକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ । ଆଜି(ଶନିବାର) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସୁରଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା, ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆସିକା ସାସଂଦ ଅନୀତା ଶୁଭଦର୍ଶନୀ, ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ କୣଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଆସିକା ବିଧାୟକ ସରେ।ଜ ପାଢୀ, ଚିକିଟି ବିଧାୟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରାୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ସରକାର ଶୁଣିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ସୁରଟର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁରତକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରେନ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ । ବସ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନରେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସୁରଟକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ । ଏନେଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସୁରଟକୁ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ଲୋକେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହି ଦାବିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସୁରଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଶନିବାର ଏହି ଟ୍ରେନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ।
ନୂତନ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରି ବେଶ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ । ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସୁରଟକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ । ଏହି ଟ୍ରେନରେ କେବଳ ସ୍ଲିପର ଓ ଜେନେରାଲ ବଗି ରହିଛି । ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ ବହୁତ କମ୍ ଦରରେ ଏହି ଟ୍ରେନରେ ବସି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସୁରଟକୁ ଯାତାୟତ କରିପାରିବେ ।
ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ୍ରେ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି:
ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନଟିକୁ ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫୋକସରେ ଗଞ୍ଜାମ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ପାଇଁ ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ । ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ୍ରେ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ରହିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାର ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାହୁଦା ଓ ଛତ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଲୁର ଠାରେ ପୋର୍ଟ କରାଯିବା ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣିମ ଅର୍ଥନୀତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ।"
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅସୁବିଧା କମିଲା:
ଚିକିଟି ବିଧାୟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି "ବହୁ ଦିନ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରୁ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା । ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର- ସୁରଟ ମଧ୍ୟରେ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯାହା ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଏହି ଟ୍ରେନରେ ଜେନେରାଲ ଓ ସ୍ଲିପର କୋଚ ରହିଛି । ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଟ୍ରେନ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ଦେବ ।" ଏହି ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ବିଧାୟକ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।"
