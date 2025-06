ETV Bharat / state

ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ ତିନି କଟ ଅଫ ମାର୍କ, ଆଗରେ ରେଭେନ୍ସା - PLUS THREE CUT OFF MARK

ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : June 12, 2025 at 12:43 PM IST | Updated : June 12, 2025 at 1:15 PM IST 1 Min Read

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ ତିନି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଟ ଅଫ ମାର୍କ । କଳା ବିଜ୍ଞାନ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଟପ ୱାନରେ ରହିଛି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ । ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତେ ପିଲା ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ କଲେଜରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ କଟ ଅଫ ଯାଇଛି ଜାଣନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇଲେ ସ୍ଥାନ ?

ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଯୁକ୍ତ ତିନିରେ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2 ଲକ୍ଷ 74 ହଜାର 509 । ତେବେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ମୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2 ଲକ୍ଷ 65 ହଜାର 590 । ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ ମନୋନୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1 ଲକ୍ଷ 75 ହଜାର 722 । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 70 ହଜାର 745 ଛାତ୍ର ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1 ଲକ୍ଷ 4 ହଜାର 967 ଜଣ । ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10 ଜଣ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ସର୍ବାଧିକ କଟ-ଅଫ୍ ମାର୍କ କଲେଜ





Last Updated : June 12, 2025 at 1:15 PM IST