ETV Bharat / state

ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ଲଟ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ, ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ

ଉପର ପଡ଼ିଆର ପ୍ରାୟ ୮ ଶହ ପ୍ଲଟର ସିଧାସଳଖ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉପର ପଡ଼ିଆର ପ୍ଲଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଭ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବୁକ୍ କରାଯାଉଛି।

ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ପ୍ଲଟ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ
ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ପ୍ଲଟ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 13, 2025 at 10:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ପଞ୍ଜିକୃତ ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡିକର ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଟକର ବାରବାଟୀ ପ୍ୟାଲେସ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟଳୟରେ ପ୍ଲଟ୍ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଏହା ସହ ଉପର ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ଲଟ୍ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ଲଟ୍ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଏବେ କେବଳ ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ୧୬ ଶହ ୫୪ ପ୍ଲଟର ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ଲଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଡେରିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାରୁ ଏବେ ଉପର ପଡ଼ିଆର ପ୍ରାୟ ୮ ଶହ ପ୍ଲଟର ସିଧାସଳଖ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉପର ପଡ଼ିଆର ପ୍ଲଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଭ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବୁକିଂ କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଆଗ ପହଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂର ସୁଯୋଗ ଆଗ ଦିଆଯାଉଛି।

ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ପ୍ଲଟ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ
ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ପ୍ଲଟ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ (ETV BHARAT ODISHA)

୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଏହି ବୁକିଂ ଓ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ତଳ ପଡ଼ିଆ ପ୍ଲଟ ନିଲାମ ଓ ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ଲଟ ବୁକିଂ ସମୟରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ହିଁ ପ୍ଲଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ଲଟ ନିଲାମ ଓ ବୁକିଂ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କରିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଵ୍ୟବସାୟୀମାନେ।

ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ହେବ ବାଲିଯାତ୍ରା
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉଭୟ ପଡ଼ିଆରେ ହେବ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଲୋକଙ୍କ ଭାବାବେଗ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସତ୍ୟପାଠ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ପୂର୍ବରୁ ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକଣା କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଭାବାବେଗ ଏବଂ ପରାମ୍ପରା ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ।

‘ନୋ ଡ୍ରୋନ୍‌ ଜୋନ୍‌’ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ

ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆକୁ ‘ନୋ ଡ୍ରୋନ୍‌ ଜୋନ୍‌’ ଘୋଷଣା କରିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବାଲିଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍‌ର ୫ କିମି ପରିଧି ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୧ରୁ ୧୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ନୋ ଡ୍ରୋନ୍‌ ଜୋନ୍‌’ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ପାରା ଗ୍ଲାଇଡର୍ସ, ପାରା ମୋଟର୍ସ, ପାୱାର ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍‌ ଗ୍ଲାଇଡର୍ସ ଉଡ଼ାଣ ମନା ହୋଇଛି। ଏହାସହିତ ମାଇକ୍ରୋ ଲାଇଟ୍‌ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, ହଟ୍‌ ଏୟାର ବେଲୁନ, UAV, ଡ୍ରୋନ୍‌ ଉଡ଼ାଇବା ମଧ୍ୟ ମନା ହୋଇଛି। ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିବାକୁ ଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖଠାରୁ ୧୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକ ୨୦୨୫' ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଉପର ପଡିଆରେ ହେବ ବାଲିଯାତ୍ରା; ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଲିଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍‌ ‘ନୋ ଡ୍ରୋନ୍‌ ଜୋନ୍‌’ ଘୋଷଣା

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

AUCTION PROCESS FOR BALIYATRA
CUTTACK BALI YATRA 2025
HISTORIC CUTTACK BALI YATRA
ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା
CUTTACK BALI YATRA 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.