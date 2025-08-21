ପୁରୀ: ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ । ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କ ପୂଜା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାରରେ ଏବେ ଧାଡିକି ଧାଡି ଗଣେଷ ମେଢ । କିନ୍ତୁ ମାଟି ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଜାରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି ଚାହିଦା ବଢିଛି । ଯୁଆଡେ ଟାହିଁଲେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଭଳିକି ଭଳି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ ମୂର୍ତ୍ତି । ସେପଟେ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାହିଦା କମୁ ଥିବାରୁ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ କୁମ୍ଭକାର ଶିଳ୍ପୀ କାରିଗର ।
କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାର ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶୋଇ କୁହନ୍ତି, ‘‘ମୁଁ ୨୦ ବର୍ଷ ହେବ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଚି। ପୂର୍ବରୁ ୨୦ ବର୍ଷ ତଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ ମୂର୍ତ୍ତି ଚାହିଦା ନଥିଲା। କଲିକତା, ବମ୍ବେ ଭଳି ବଡ ସହରରେ ଏହାର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଏହାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ପରେ ଏହା ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଚି। ଯେହେତୁ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର କମ ରହିଚି ଲୋକେ ଏହାକୁ କିଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ୨ ଫୁଟିଆ ମାଟିମୂର୍ତ୍ତି ୧୮୦୦ ଟଙ୍କା ଦର ରହିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଲେ ମାତ୍ର ୫୦୦ ରୁ ୭୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ କମ୍ ଦାମ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି କରୁଛୁ । ଏଣୁ ସରକାର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଆମ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍’’।
- ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ୟାରିସ ମୂର୍ତ୍ତି
ବଜାରରେ ଏବେ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ବଦଳରେ ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସରେ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହେଉଚି ପ୍ଲାଷ୍ଟ ପ୍ୟାରିସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୂର୍ତ୍ତି । ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ହାଲୁକା ଓ ଯଥେଷ୍ଟ କମ ଦାମ ରହୁଥିବାରୁ ଏହାର ଚାହିଦା ବଢ଼ି ଚାଲିଚି। ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ ମୂର୍ତ୍ତି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସାଜିଥାଏ । ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସରେ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା ପରେ ନଦୀ, ପୋଖିରୀ ଆଦିରେ ପକାଇଲେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଣିରେ ବହୁତ୍ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳେଇ ନଥାଏ। ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଜଳରେ ମିଶି ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବା ସହ ଜଳଜୀବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମାଟି ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ପାଣିରେ ମିଳେଇ ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିନଥାଏ।
ଏଣୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ପରିବେଶବିତ୍ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି । ବଡ ବଡ ସହରରେ କେବଳ ମାଟିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଆମ ଦେଶରେ ବଡ ବଡ ସହରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ ରହିଛି । ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ନେଇ କୌଣସି କଟକଣା ନଥିବାରୁ ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଶସ୍ତାରେ ଏହି ମୂର୍ତି କିଣି ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛନ୍ତି।
ପରିବେଶବିତ୍ ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ‘‘ବଜାରରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ୍। ସରକାର ଏହାର ବିକ୍ରି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍। ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ ଯୋଗୁ ଜଳ, ମାଟି ଓ ବାୟୁ ସବୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି । ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି ଯୋଗୁ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା କୁମ୍ଭକାରଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି ଉପରେ କଟକଣା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷକରି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ଜନ ସଚେତନତା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି’’।
- ସଂକଟରେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା
ପୁରୀ ସହରର କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା, ଜେନାପୁର, ଟିକରପଡ଼ା, ଚାରିନଳା, ଅଠରନଳା ରେ ୪୧୧ କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର ବାସ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟି କୁଡ଼ୁଆ ସମେତ ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି କରି ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ ମୂର୍ତ୍ତି ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ସଙ୍କଟରେ । ଦିନକୁ ଦିନ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା କଞ୍ଚାମାଲର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାହିଦା କମିବା ଯୋଗୁ ନିଜ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୁମ୍ଭକାର ନିଯୋଗର ସଭାପତି ମହେନ୍ଦ୍ର ବିଶୋୟୀ କୁହନ୍ତି, ‘‘କୁମ୍ଭକାର ଶିଳ୍ପୀ କାରିଗର ମାନେ ଏହି ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଆନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାରର ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି । ତେବେ ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ବିଧି ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଚୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ ମୂର୍ତ୍ତି ନ ନେଇ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ପୂଜା କରନ୍ତୁ । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ବିଧିକୁ ମାନିବା ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଗରିବ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ହୋଇ ପାରିବ’’।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଶରତ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, ‘‘ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ବିସର୍ଜିତ କରାଯାଏ । ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ମାଟି ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜି କାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ ମୂର୍ତ୍ତି ଲୋକେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବିଧି ସମ୍ମତ ନୁହେଁ। ମାଟି ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିମାକୁ ପୂଜା କଲେ ମନସ୍ଲାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଘରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୂର୍ତି ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ ହେଲେ ପୂଜା ପାଇଁ ଏହା ବିଧି ସମ୍ମତ ନୁହେଁ’’।
