ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଜନା, ଜଙ୍ଗଲରେ ହତ୍ୟା; ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ ବେଳେ ଗୁମର ଖୋଲିଲା ହତ୍ୟାକାରୀ - CRIME SCENE RECREATION BHUBANESWAR

CRIME SCENE RECREATION OF AIRFIELD BUILDER MURDER CASE ( ETV BHARAT ODISHA )

By ETV Bharat Odisha Team Published : June 3, 2025 at 10:55 AM IST | Updated : June 3, 2025 at 11:48 AM IST 2 Min Read

Crime Scene Recreation Bhubaneswar ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏୟାରଫିଲ୍ଲଡ ଥାନା ଅଂଚଳରେ ବିଲଡର ସସ୍ମିତ ବିଶ୍ବାଳଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ ବେଳେ ସବୁ କିଛି ବଖାଣିଛି ହତ୍ୟାକାରୀ। ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଠେଙ୍ଗା। ଏଥିସହ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କୀତ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। କିପରି ବିଲଡର ସସ୍ମିତ ବିଶ୍ବାଳଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ? କେଉଁ ଠେଙ୍ଗା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? କେଉଁଠି ନେଇ ମୃତଦେହ ଫୋପାଡ଼ି ଥିଲେ? ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ ବେଳେ ସବୁକିଛି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସତ ବଖାଣିଛନ୍ତି ହତ୍ୟାକାରୀ। ଏନେଇ ପୋଲିସ କ୍ୟାମେରାରେ ସବୁ କିଛି ରେକର୍ଡ କରିବା ସହ ଭିଡିଓ ଏଭିଡେନ୍ସ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।



ଘଟଣାର ପଞ୍ଚମ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ପୋଲିସ କହୁଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେବଦତ୍ତ ପରିଡ଼ା, ଦିର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପୋଲିସ ସହ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବା ପରେ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ପୋଲିସ ତାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ପରେ ଏବେ ଘଟଣାର କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ୍ ନେଇ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ କରିଛି ପୋଲିସ। ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ ବେଳେ ସେ କହିଛି ବିଲଡରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ କିଭଳି ମିଳିମିଶି କରିଥିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ହତ୍ୟାରେ ସାମିଲ ଥିବା ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାର ଷ୍ଟାଫ୍ ତଥା ହୋମଗାର୍ଡ ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶି ହତ୍ୟାର ପୂର୍ବଦିନ ନମ୍ରକାନି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛି, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେବଦତ୍ତ ପରିଡ଼ା।

AIRFIELD BUILDER MURDER CASE (ETV BHARAT ODISHA) CRIME SCENE RECREATION OF AIRFIELD BUILDER MURDER CASE (ETV BHARAT ODISHA) ଯୋଜନା ମୁତାବକ ବିଲଡରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ରାସ୍ତା ଦେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା ନକରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ୩୯ ଲକ୍ଷ ଦେବା ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବିଲଡର ତାଙ୍କ ଜାଗା ଉପରେ ପଥର ପକାଇ ପାଚେରୀ ଉଠାଇବା ପରେ କିନ୍ତୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଚାରି ଗୁଣା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ୩୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ଚାରି ଗୁଣା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନ ସାହି କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖକୁ ବିଲଡରଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେହି ଦିନ ସକାଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯ଟା ସମୟରେ ସେଠାକୁ ପୋଲିସ ଗାଡି ଯାଇ ସେଠାରେ ବୁଝାସୁଝା କରି ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ତା ପରେ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଏକ ଦୋକାନରେ ଥଣ୍ଡା ପିଇବା ପରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ମାନେ ମିଳିମିଶି ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରକୁ ନେଇ ତାକୁ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଥିଲେ। ଏପରି ପିଟିଥିଲେ‌ ଯେ, କାଳେ ଭୟରେ ଟଙ୍କା ଦେବ ରାଜି ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ବିଲଡର ଚେତାବନୀ ଦେବା ପରେ ହତ୍ୟାକରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ‌ ସହ ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି କହି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଥିଲେ। ଫଳରେ ସେହିଠାରେ ବିଲଡର ସସ୍ମିତ ବିଶ୍ବାଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପାଖରେ ଥିବା କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ମୃତଦେହ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଏକ ଝାଟିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଲୁଚାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ।ଏନେଇ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାଧିକାରି ଶଶିକାନ୍ତ ରାଉତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ‌ବେଳେ ଯେଉଁ ଠେଙ୍ଗାରେ ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତାହା ଠାବ ହୋଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଫରେନସିକ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଯିବ।ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୧୧ରେ ବିଲଡର ସସ୍ମିତ ବିଶ୍ବାଳଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ହତ୍ୟାକାରୀ। ଏୟାରଫିଲଡ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଧାନସାହି ନିକଟରେ ଜମିବାଡି ଡିସପୁଟ୍ ଓ ଦାଦାବଟି ନେଇ ସଙ୍ଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ମର୍ଡର କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେବଦତ୍ତ ପରିଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗ୍ରିଲ୍ କରିସାରିଛି ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହୁରି ଏକାଧିକ ହତ୍ୟାକାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି।ଏୟାରଫିଲଡ ଥାନା ପୋଲିସର ଷ୍ଟାଫ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଜାଣି ଶୁଣି ପ୍ରଶୟ ଦେଉଛି, ନା ଧରିବା ପାଇଁ ସାହାସ ପାଉନି, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

