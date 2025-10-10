ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ, କହିଲେ 'ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଫାଶୀ'
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ରାଜନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୁଅ ସ୍ବରୂପଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । 'ବାପା ସର୍ବଦା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲେ । ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ।’
Published : October 10, 2025 at 1:16 PM IST
Pitabas Panda Murder Case ବ୍ରହ୍ମପୁର: ‘ମୋ ବାପାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଅ ନହେଲେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କର । ବାପା ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ । ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ’... ଛଳଛଳ ଆଖିରେ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ ମୃତ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କୋହଭରା ହୃଦୟରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଠୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ସ୍ବରୂପ ପଣ୍ଡା ।
ବାପାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ...
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସ୍ବରୂପ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ଆଉ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ । ମୋ ବାପା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବାଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମୁଖରେ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ ଯାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି । ଏପରି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କିଏ ହତ୍ୟା କଲା ତାହାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ । ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ମନକୁ କୌଣସି ଭାବନା ଆସିନଥିଲା କି ଯାହାକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛୁ ତାର ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିବାର ରହିଥିବ ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ରହିଥିବ ।’
ହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ବାପାଙ୍କୁ କରିଥିଲି ଶେଷ କଲ୍:
ଘଟଣା ଦିନ ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲି । କୁମାରପୂର୍ଣ୍ଣମା ଥିବାରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଲିଆ ସହିତ ଦହି ପ୍ୟାକେଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲି । ସେହି ସମୟରେ ବାପା ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ତେଣୁ ଫୋନ୍ କାଟି ଦେଇଥିଲି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁଅ ସ୍ବରୂପ ।
କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପାଇଁ ଦାବି:
ସେପଟେ ମୃତକ ପୀତବାସଙ୍କ ସାନଭାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦୋଷୀଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯାଉ । ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏପରି କରିବାକୁ ସାହାସ କରିବେ ନାହିଁ ।’
ହତ୍ୟାର କାରଣ ଏବେବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ:
ହତ୍ୟାର କାରଣ କଣ ହୋଇପାରେ, ତାକୁ ନେଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସେଭଳି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କରିପାରୁନଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ । କାରଣ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ପରିବାର ଏବଂ ରାଜନୀତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପେଶାକୁ ଅଲଗା ରଖୁଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅପରାଧି ମାନେ ଗିରଫ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ।
ଘଟଣା ପରେ ବଦଳିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ASP:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ କୁମାରପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଯେପରି ବୈକୁଣ୍ଠନଗର ଛକରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ଏଏସ୍ପିଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ଘଟଣା ଦିନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ଛୁଟିରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସୀମା ସ୍ବାଇଁଙ୍କୁ ତାଳଚେର ସ୍ଥିତ ଆଇଜିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଥିବା ଆଲୋକ କୁମାର ଜେନାଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋକ ଜେନା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାର ନଜର ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁରରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତାବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଲୋକ ଜେନାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପରେ ତଦନ୍ତରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର