'ପୀତବାସଙ୍କୁ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଥାଇ ପାରନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ' - ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି
ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ପାଇଁ 6ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ । ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ଆଇନଜୀବୀ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କଲମଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ।
Published : October 8, 2025 at 3:28 PM IST|
Updated : October 8, 2025 at 4:46 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର(ଗଞ୍ଜାମ) : ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ଭାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସଡିପିଓଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବଛା ବଛା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି 6 ଟି ଟିମ୍ । ଏହି ଟିମରେ ଦୁଇ ଜଣ ଡିଏସପି ରହିଛନ୍ତି। ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ପୋଲିସ 50ରୁ ଅଧିକ ସିଟିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି । ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୁଳି ଚଳାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଶ୍ରବଣ ବିବେକ ଏମ୍ ।
ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 6 ଟିମ୍ ଗଠିତ-
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏହି ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଏସପି ଶ୍ରବଣ ବିବେକ ଏମ୍ କହିଛନ୍ତି, "ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ସବୁ ଦିଗରୁ ଜୋରଦାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଦୁଇ ଡିଏସପିଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାନରେ ପୋଲିସ ଟିମରେ ଆଇଆଇସି ଏବଂ ସବ୍ ଇନସପେକ୍ଟର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ବୃତ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଲିଟିକାଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦିଗର ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । 50ରୁ ଅଧିକ ସିଟିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ ସରିଛି । କିପରି ଗୁଳି ମାଡ ହେଲା ? ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସିଟିଟିଭି ଫୁଟେଜ କାମ କରୁଥିଲା କି ନାହିଁ ? ଗୁଳିମାଡ଼ର ରେଞ୍ଜରୁ ସୁପାରି କିଲର ଥିବା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଏହାସହିତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଦିଗ, ଟେକନିକାଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରାଯିବ । " ଏସପି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ପୀତବାସଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଥିବା ଗୁଳିର ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ।'
ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ କଲମଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ-
ସେପଟେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ । ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦର ଆହ୍ବାନ କ୍ରମେ ଆଜି ଓକିଲମାନେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କଲମଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛି ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ । ଏହାସହିତ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦୋଷୀମାନକୁ ଗିରଫ ସହ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଦାବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କୁମାରପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତିରେ ରକ୍ତରଞ୍ଜିିତ ହୋଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର । ଘର ନିକଟ ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛକରେ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା ଗୁଳିମାଡ଼ । ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଗୁଳିମାଡରେ ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବୈକୁଣ୍ଠନଗର ଛକ ନିକଟରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ ୨ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍କେସିଜିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର