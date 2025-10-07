ପୀତବାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଛି କହିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଏସପି, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ବିଜେପି ନେତା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗୁଳିମାରି ହତ୍ୟା ଘଟଣା । ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ହେଲା ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର । ସାମିଲ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ।
Published : October 7, 2025 at 1:38 PM IST|
Updated : October 7, 2025 at 1:59 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: କୁମାରପୂର୍ଣ୍ଣମା ରାତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୁଳି ମାରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ତତକ୍ଷଣାତ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ପ୍ରମାଣ ଆମ ହାତରେ ଲାଗିଛି । ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି । ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏପରି ଘଟଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଘଟଣା ପରେ ସହରରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ନୀତି ଶେଖର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଅତିରିକ୍ତ ଏସପିଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର ଚଳାଇଛନ୍ତି । କିଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି ବୋଲି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏହା କହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରୁ କୁମାର ପାତ୍ର । ସେପଟେ ଏହି ହତ୍ୟାରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଘଟଣାରେ ଯିଏ ଥାଉ ନା କାହିଁକି କାହାରିକି ଛଡାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ।
ପୀତବାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ-
ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଜଘନ୍ୟ ଓ ଅମାନୁଷିକ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରୀତବାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ । ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଓ ଅମାନୁଷିକ ଘଟଣାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ।" ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
- ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ
- 'ଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରାଯିବା ସହ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ'
- 'ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଓ ଅମାନୁଷିକ ଘଟଣାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି'
- ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଛକ ଉପରେ ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା
ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମାପ୍ତ-
ଶେଷ ଯାତ୍ରାରେ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା । ଖଇ କଉଡି ବିଞ୍ଚାଯାଇ କୋକେଇରେ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଶ୍ମଶାନ ନିଆଯାଇଛି । ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଶ୍ମଶାନରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଶେଷ ହୋଇଛି । ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ନେତୃବୃନ୍ଦ । ଅନ୍ୟପଟେ କାନ୍ଦବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପୂରା ଗାଁ ।
ରାଜ୍ୟ ବାର କାଉନସିଲର କଲମ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା-
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ କଲମ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନା ଡକରା ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ବାର କାଉନସିଲ । ରାଜ୍ୟ ବାର କାଉନସିଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିତାଂଶୁ ମୋହନ ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତାକାଲି (8 ଅକ୍ଟୋବର) ଆମେ କଲମ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛୁ । ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କୋଟିର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ଏବଂ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗିରଫ ସହିତ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ ।"
ଗତକାଲି ରାତି 10ଟାରେ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନ୍ଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠନଗର ଛକ ନିକଟରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ ୨ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍କେସିଜିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର