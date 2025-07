ETV Bharat / state

ଏମ୍‌କେସିଜି ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପିଜି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ତଦନ୍ତ କମଟି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା - COMPLAIN AGAINST PROFESSOR IN MKCG

PG students of MKCG Medical College complaint against Associate Prof for mental harassment ( ETV BHARAT ODISHA )