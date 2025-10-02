ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଗଜପତି: ଧସିଲା ପାହାଡ଼, ପଥରରେ ଚାପିହୋଇ ଜଣେ ମୃତ
ଗଜପତିରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା; ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ SRCଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଜିଲ୍ଲା ଗଲେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଫସି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର।
Published : October 2, 2025 at 8:15 PM IST|
Updated : October 2, 2025 at 10:43 PM IST
ଗଜପତି: ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଜପତି ବେହାଲ । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ତଥା ପାହାଡ଼ ଧସିବାର ଖବର ଆସିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଗାଈ ଚାରାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାହାଡ଼ ଧସିଯିବାରୁ, ପଥର ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ଆର.ଉଦୟଗିରି ଥାନା ବସ୍ତ୍ରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର 57 ବର୍ଷୀୟ ତ୍ରିନାଥ ନାୟକ। ଆର.ଉଦୟଗିରି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଛି ।
ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପାହାଡ଼ ଧସି ଘଟିଛି ଅଘଟଣ
ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପେକଟ ନିକଟସ୍ଥ ବାମରା ପାହାଡ଼ରେ ବାପା ଓ ପୁଅ ନିଖୋଜ ରହିଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି । ବାପା ପୁଅ ଦୁହେଁ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ମାଡ଼ିଆସିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଭୁସ୍ଖଳନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଦୁହେଁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଅନ୍ଧାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।
ଭୁସ୍ଖଳନରେ ବାପା, ପୁଅ ନିଖୋଜ:
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ ବ୍ଲକ ପେକଟ ନିକଟରେ ବାମରା ପାହାଡରୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ନାଳରେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ପାଣି ଆସିବା ସହ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ବାପ ପୁଅ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି । ନିଖୋଜ ଦୁଇଜଣ ହେଲେ ପେକଟ ଗାଁର କାର୍ତ୍ତିକ ଶବର(୭୦) ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜିକ ଶବର । ଦୁଇଜଣ ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବାର ଗ୍ରାମବାସୀ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି । ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ରାୟଗଡ ଠାରୁ ନୂଆଗଡ ଓ ରା.ଊଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ।
ଗଜପତି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଫସିରହିଥିବା ସମସ୍ତ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର
ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଫସି ରହିଥିବା ୩୦ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ପାଦଦେଶ ବୁରୁଖତରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁରୁଖତ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ବୁଲାଣିରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଧସିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଫସି ରହିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କଟକ, ଭୂବନେଶ୍ବର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଗାରାବନ୍ଧ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ରାସ୍ତା ସଫା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲା।
ଫୁଲୁଛି ବଂଶଧାରା
ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କାଶୀନଗର ଠାରେ ବଂଶଧାରା ସତର୍କ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ସତର୍କ ସଂକେତ ୫୪.୧୦ ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତମାନ ୫୪.୩୨ ମିଟରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟଜଳ। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ, ବନ୍ୟାଜଳ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଫଳରେ ନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି।
ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ୍ 1221.4 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍.ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବାଧିକ 240.2 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁମ୍ମାରେ 199 ମିମି, ରାୟାଗଡ଼ରେ 174.4 ମିମି, ଗୋସାନିରେ 173 ମିମି, ନୂଆଗଡ଼ାରେ 134.4ମିମି, ମୋହନାରେ 132.4 ମିମି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ 101ମିମି ଓ କାଶୀନଗରରେ 67 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ଗଜପତିରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା; ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ SRCଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଜିଲ୍ଲା ଗଲେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଏହି ବର୍ଷାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖା ଦେଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାହାଡ଼ରୁ ମାଟି ଖସି ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ଓ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶିଲା, ପାହାଡ଼ ଧସିଲା:
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ବଢିଛି । ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବିଶେଷ କରି ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳ ଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏଥି ଯୋଗୁଁ ରା.ଉଦୟଗିରିରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ହାଇସ୍କୁଲ ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଛି । କେତେକ ଘରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ କାର୍ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଭସିଯାଇଛି।
ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ:
ସେହିପରି ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକର ଅଢେ଼ଇ ନିକଟରେ ପାହାଡ଼ ଧସିଯିବା ଫଳରେ ଅଢେଇ ଓ କୁଜାସିଂ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ଆଶ୍ରୟଗଡ଼- ବୁରୁଡିଙ୍ଗି ରାସ୍ତାରେ ସେତୁ ଭାସିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ କଇଁପୁର ନାଳରେ ଉଛୁଳୁଛି ବନ୍ୟା ଜଳ । ଫଳରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ନୂଆଗଡ ଚର୍ଚ୍ଚ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ଧୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ନୂଆଗଡ-ସେରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି।
ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କିତ ଲୋକେ:
ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦଶହରା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଖାଁ ଖାଁ।ତେବେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବିଶେଷ କରି ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇପଡିଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି