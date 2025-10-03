ଭସାଣ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା, ନଦୀରେ ଭାସୁଛି ମାଳ ମାଳ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ
ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି ।
Published : October 3, 2025 at 3:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ । ନଦୀ ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ପଦକ୍ଷେପ । ନଦୀ ବଦଳରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କିଛି ଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ । ନଦୀରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଲୋକେ ପକାଉଛନ୍ତି । ଫଳରେ ନଦୀରେ ଭାସୁଛି ପାଣିକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ । ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି ।
କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯାଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା:
ପାର୍ବଣ ଆସିଲେ ବଢ଼ିଯାଏ ପ୍ରଦୂଷଣ। ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ ଖୁସି ମନେଇବାର ଅନ୍ୟନାମ ହେଉଛି ପୂଜା ପାର୍ବଣ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସାଜସଜ୍ଜା, ରଙ୍ଗ ଆଉ ଭସାଣିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଆମେ କେବଳ ମାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ଶିକାର ହିଁ ହେଉଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାର୍ବଣକୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନାମା ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ। ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯାଉଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପାଳନ କରାଯାଉନାହିଁ। ଯାହାକୁ ନେଇ ନିଜେ ମାନିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ।
ତେବେ ସଂପୃକ୍ତ ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୂଜାର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଯାଇ ଏଠାରେ ବିସର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ପୂଜା କମିଟିକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୂର୍ତ୍ତୀ ବିସର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ମାଟିବନ୍ଧ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଣେତେଣେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନପକାଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପକାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ସେହିପରି ଭାବେ ମୂର୍ତ୍ତୀ ବିସର୍ଜନ ହେବାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରୁ ବିସର୍ଜିତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବାହାର କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଡମ୍ପ ସାଇଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ଜଳକୁ ଚୂନ ପକାଇ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଆନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତଦାରାଖ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ, ନଦୀରେ ଏଣେ ତେଣେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନପକାଇ ଖୋଳା ଯାଇଥିବା ଆସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ପକାନ୍ତୁ । ''
ଏପଟେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ଉଷାରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି,''ନଦୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଲୋକମାନେ କିଭଲି ଭାବରେ ସଚେତନତା ରହିବେ ସେନେଇ ପୋଷ୍ଟର ଦ୍ଵାରା ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ ର ଗାଇଡଲାଇନ ଆନୁସାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ବିଏମସିର ସହଯୋଗରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପର ମେଢ଼ ଗୁଡିକକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପକାଇବା କଥା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗାଇଡଲାଇନ ଆନୁସାରେ ବିସର୍ଜନ କରିବେ । ବିଶେଷ କରି ବିସର୍ଜନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନଦୀ ଗୁଡିକର ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କିପରି ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ସେନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଲୋକମାନେ ନିଜେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ନଦୀ ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ।"
ଏପଟେ ପରିବେଷବିତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "ଅନେକ ସମୟରେ ଭସାଣ ପରେ ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ । ସେନେଇ କେବଳ ଗାଇଡଲାଇନ ବାହାର କରିଦେଲେ ହେବନାହିଁ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତଦାରାଖ କରାଯିବ ସେନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । କିଭଳି ଭାବରେ ନଦୀ ଜଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖଆଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ନଦୀରେ ଏଣେ ତେଣେ ନାପକାଇ କୁତ୍ରିମ ପୋଖରୀରେ ପକାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ନଦୀରେ ପକାଉଥିବା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ମେଲାଣି ନେଉଛନ୍ତି ମା'; BMCର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହି 5 ସ୍ଥାନରେ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର