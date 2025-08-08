Essay Contest 2025

ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଲା ପୋଲିସ ! ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁକ୍ତ ତିନି ଶେଷବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଅଡୁଆ ସୂତାର ଖିଅ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ । ଜିଲ୍ଲାର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାମଲାର ନିଜେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମୃତକଙ୍କ ପ୍ରେମିକ କୁହାଯାଉଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ଏପଟେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଆଜି ପୁଣିଥରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ଓ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏସପି ଯିବା ସହ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର FMT ଟିମ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଫେରିଛନ୍ତି ।

ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ ଛାତ୍ରୀ ଜିଅନ୍ତା ପୋଡ଼ିଯିବା ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର-

  • ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ୪ ଜଣିଆ ଫରେନସିକ୍ ଟିମ୍‌ର ତନାଘନା
  • ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଫରେନସିକ୍ ଟିମ୍‌ର ପଚରାଉଚରା
  • ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ
Pattamundai student self immolation case (ETV Bharat Odisha)

ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅନେକ ଦିଗକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି-

ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ +3 ଶେଷବର୍ଷରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଗତ ବୁଧବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଦେଖି ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ମା ସକାଳ ସାଢେ ସାତଟାରୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସାଢେ଼ ଏଗାରଟା ବେଳେ ଘରକୁ ଫେରି କବାଟ ବାଡେଇବାରୁ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ କବାଟ ଖୋଲି ନଥିଲେ । ତେବେ ବାପା ପଡୋଶୀ ଘରୁ ଶାବଳ ମାଗି କବାଟ ତାଡି ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ଛାତ ଘରର ସିଡ଼ି ଉପରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ପଡୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ସହ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାକୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ଖବର ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିବା ଓ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ସହାୟତାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୃତଦେହକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ FMT ବିଭାଗ ଡାକ୍ତର ନଥିବା କାରଣରୁ ମୃତଦେହକୁ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠା ଯାଇଥିଲା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ବିଧି ମୁତାବକ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଘଟଣାର 36 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଧରିଛି ପୋଲିସ-

ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ସହ ମନୋମାଳିନ କାରଣରୁ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଜଣଙ୍କ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋକୁ ବାପା ଓ ଭାଇକୁ ପଠାଇବା ପରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଏସଆଇ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ପଲେଇ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ନରଖି ନମ୍ବରକୁ ବ୍ଲକ କରିବା ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ପୁର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ଘଟଣା ଦିନ ଏତଲାରେ ଏହା ଦର୍ଶାଇ ନଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ 18/25ରେ ଏକ ୟୁଡି କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ସହ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରମୋଦ ବେହେରାଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିବା ନେଇ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ କହିଛନ୍ତି ।

ତେବେ ପୋଲିସର ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଏହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏସପିଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି । ୩୬ ଘଣ୍ଟା ନପୁରୁଣୁ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି । ପୀଡିତା ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ ଯିଏ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଉ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ।"

ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କାଉନସିଲ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଶାଖା ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତାପ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ,ଏତେବଡ଼ ଝିଅ ଯିଏକି କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲା ଆଉ ସେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ । ପୋଲିସ ଯାହା ତଦନ୍ତ କରୁଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ଭରସା ରଖିବା । ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଛୁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି କିରାସିନ ଆସୁନାହିଁ ତେବେ ଛାତ୍ରୀ ପୋଡ଼ିହେବାକୁ କିରାସିନ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ? ଯଦି ଝିଅ ନିଜେ କିରାସିନ ଢାଳି ହୋଇ ମରିଛି ତେବେ ଧୂଆଁ ଉଠିଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ପଡାପଡ଼ୋଶୀ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ କେମିତି ? ମୃତ ଝିଅର ବାପା ତାର ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ତେବେ ତାର ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲା କେମିତି ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁ ଅଡ଼ୁଆ ସୂତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଆମେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା । ଆମ ପାଖରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଯିଏକି ଚେନ୍ନାଇରୁ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ଅଛି । କିନ୍ତୁ ସେହି ପିଲା(ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ)ଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଖବର ନେଇଛୁ । ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ପୁଅଝିଅ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଫଟୋଟି ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଫଟୋ କିଛି ନାହିଁ । ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ହେଲେ ସେଭଳି ଫଟୋ ଭିଡିଓ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ । ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ । ଘରେ ମାତ୍ର ତିନିଜଣ ଥିଲେ । ସେ ଅଚାନକ ସକାଳୁ ମେଡିକାଲ ପଳାଇ ଯିବା ତାହା ପୁଣି ସକାଳ ସାଢେ ସାତରେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପତ୍ରପୁର ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଲୁ ତାପରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମେଡିକାଲ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଲୁ । ଏପଟରେ ଝିଅଟିକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡି ଯିବା ଯାହାକି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଥାରେ କାହାର ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ । ପିଲାଟି ନିଆଁ ଲାଗିବା ବେଳେ ସେ ଚିତ୍କାର କଲା ନାହିଁ କେମିତି । ଆଉ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ କେମିତି ?"

ତଦନ୍ତ ପରେ କଣ କହିଲେ FMT ବିଭାଗ ଡାକ୍ତର ଓ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ-

ଆଜି ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ତୃତୀୟ ଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ସହ ଏସପି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଏସପିଙ୍କ ଅନୁରୋଧକ୍ରମେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର FMT ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମେତ ଏକ ଟିମ ମଧ୍ୟ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଘରର ବିଭିନ୍ନ କୋଣକୁ ଯାଇ ତନ ତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ।

ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଡା. ସୁବଳ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟରୁ କିଛି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ଆମକୁ ସବୁଗୁଡିଏ ଏକାଠି କରି ତର୍ଜ୍ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହାର ପିଏମ (ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ)ରିପୋର୍ଟ, ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ, କେମିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଛି । ସବୁକିଛି ଏକାଠି କରି ଆମେ ନିର୍ଯ୍ୟାସରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କହି ହେବନାହିଁ । ଆମ ହାତରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଲାଗିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କହି ହେବନାହିଁ । ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲୁ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ଓ ଏହାପରେ ପୋଲିସକୁ ଆମେ ଆମର ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ ।"

ସେହିପରି ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଦୁଇଟି ଟିମକୁ ନେଇ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟ୍ଟାରିଆ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ସେ ତଦନ୍ତ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ । ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିଥିବା FMT ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଓ ସେମାନେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ । ଏଠାରେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସହ କ୍ରାଇମ ସିନ ପାଇଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଆମର ଅଧିକ ଭଲ ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରିବ । ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ଓ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ସେଦିନର ଯାହା ଘଟଣାବଳୀ ରହିଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଲି।ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ କଣ ଅଛି ଜଣାପଡିବ । ନୂଆ ତଥ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ତଦନ୍ତ, ପିଏମ ରିପୋର୍ଟ ଏହା ହତ୍ୟା କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜଣାଇବ । ଆମର ଏବେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ସବୁ ଜଣାପଡିବ । FMT ଡାକ୍ତର ଯେତେଶୀଘ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ତଦନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ଉପୁଜିବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କହି ହେବନାହିଁ ।"

ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମା' ପୁଅର ଭଲ ପାଇବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଆମେ କେବଳ ତା ଭଲପାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି । ଆମେ ଗରିବ ବୋଲି ଝିଅର ବାପା ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ଝିଅର ବାପା ବାରମ୍ବାର ଝିଅକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କ ବାପାର ହାତ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମା ଓ ଭଉଣୀ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

