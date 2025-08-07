Kendrapara Student Self Immolation Update କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଯୁକ୍ତ ତିନି ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଏଏସଆଇଙ୍କ ବଦଳି । ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ASI ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ପଲାଇଙ୍କ ବଦଳି କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପି । ସେପଟେ ଆଜି କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ହେବ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ । ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ ଶୋକର ଛାୟା ।
ବଦଳିଲେ ASI:
ଏହି ଘଟଣାରେ ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପି । ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ASI ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ପଲେଇଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ହେଡକ୍ବାର୍ଟରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି । ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ବି ଥାନା ବାବୁ ରଖିନଥିବା ଗତକାଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ।
ଆଜି ହେବ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ:
ଆଜି କଟକ ବଡ଼ମେଡିକାଲରେ ହେବ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ । FMT ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେବା ପାଇଁ ମୃତଦେହକୁ କଟକ ପଠାଯାଇଛି । ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟ୍ଟାରିଆ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶରୀର ପୋଡିଯାଇଥିବା ଓ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମରେ ନିର୍ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ FMTର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ବିଭାଗରେ କେହି ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନଥିବା କାରଣରୁ ମୃତଦେହକୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପଠାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।’
ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର କଥା:
ମୃତ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧିନ ବଡପଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିନସ୍ଥ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ କଲେଜରେ +3 କଳା ଶେଷବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଓ ପରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଯୁବକ ଜଣକ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରିଥିବା ମୃତକଙ୍କ ବାପା ଗତକାଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ । ମୃତ ଛାତ୍ରୀ ଓ ପରିବାରବର୍ଗ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଥାନା କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଏତଲା ରଖିନଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଡୋଶୀ ଓ ରାଜନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ପଡୋଶୀ କୁହନ୍ତି, ‘ଗତକାଲି ସକାଳ ସାଢେ ସାତଟା ସମୟରେ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ମା’ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପତ୍ରପୁର ଯାଇ ସାଢେ ଏଗାରଟା ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲେ ଯେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଜଳିଯିବା କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲା ସେ ପିଲା ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଆଗରୁ ସେ ଥାନାକୁ FIR ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲା ହେଲେ ଥାନାଵାଲା FIR ନରଖି ତାକୁ ବୁଝାଇ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ।’
ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ:
ଏହି ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବିଜେଡି ନେତା ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, ‘ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଗାଁରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଜଣେ ୨୦ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି । ପରିବାର ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏକଥା ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ । ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ପୋଲିସ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଧିରେ ଧିରେ ତୁଟୁଛି । ବଳଙ୍ଗା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେନେଇ ପୋଲିସ ଠିକ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ,ସଠିକ ଭାବେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉ ନଚେତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯିବୁ ।’
ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢୁଛି: ଦେବସ୍ମିତା ଶର୍ମା
ସେହିପରି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସମ୍ପାଦିକା ଡ଼ଃ ଦେବସ୍ମିତା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ‘ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢିଛି ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା । ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସି ଏଭଳି ଘଟଣା ପହଁଚିଲାଣି।ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଯାହାର କି FIR ରଖା ଗଲାନି 6 ମାସ ତଳେ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇ ବାଧ୍ୟହୋଇ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଲା । FM କଲେଜରେ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ବୁଝିନଥିଲେ ସେ ବାଧ୍ୟହୋଇ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଲେ । ସେହିଭଳି ଏହି ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ହାରାସ ହୋଇ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଲା ଆଉ ପୋଲିସ ତା FIR ନରଖି ଆପଣ ଯାଇ ନମ୍ବର ବ୍ଲକ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲା । ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରାଯିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ନମ୍ବର ବ୍ଲକ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ପୋଲିସ ନଜରରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ? ’
ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ଅନେକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କମିଟିରେ ଗଲିଣି ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛୁ ସେମାନେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ହେଉନି । ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ସତ ହେଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହାର ଘୋର ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ।’
‘ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଫେଲ୍:’
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଢିଲା କାହିଁକି ହୋଇଛି, ଆଜିକା ଦିନରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବଳଙ୍ଗା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କହୁଛି ଏଥିରେ କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହୁଛି କି ତିନୋଟି ପିଲା ତାକୁ ଜାଳିଛନ୍ତି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଏଠି ଫେଲ ହୋଇ ସାରିଲାଣି । ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ।’
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗତକାଲି କଣ କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପି ?
ଗତକାଲି ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପି କହିଥିଲେ, ‘ଏବେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ଆସି ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତାହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ତାଙ୍କର ବାପା ଯାହା କହିଲେ ଓ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେ ବଡି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା । ତେଣୁ ପ୍ରଥମରେ ଏହା ସୁଇସାଇଡ଼ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ତେବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଠିକ କଥା କହିହେବ, ଏବେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।’
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ:
ଏସପି ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ‘ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ମୁଁ ନିଜେ ନେଇଛି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି ତେଣୁ ଠିକ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ହେବ । 6 ମାସ ତଳେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ମୃତକଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ବେଳେ ସେ 6 ମାସ ତଳେ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ହେଲେ ଥାନା ଵାଲା କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ । ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଯାଇଥିବା ତାରିଖ କିମ୍ବା ପାଖାପାଖି ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛି ଏବଂ ସେ ଦେଲେ ସିସିଟିଭି ଚେକ କରି ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବି ।’
ମାସକରେ 3 ପୋଡି ଘଟଣା:
ବାଲେଶ୍ଵର ଓ ବଳଙ୍ଗା ଯୁବତୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଣା ଯୋଡି ହୋଇଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ 3ଟି ପୋଡି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜୁଲାଇ 12ରେ ବାଲେଶ୍ବର ଫକୀର ମୋହନ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାହୁତି କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଜୁଲାଇ 19ରେ ପୁରୀ ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ 15 ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଜାଳି ଦେବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ପରେ ଗତକାଲି ଅଗଷ୍ଟ 6ରେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହା ପୋଲିସ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା