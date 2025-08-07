Essay Contest 2025

ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା; ଗାଁରେ ପହଁଚିଲା ମରଶରୀର, ପିଏମ ରିପୋର୍ଟ ଏକମାତ୍ର ଭରସା କହିଲେ ଏସପି, ବିଜେଡିର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ - STUDENT SELF IMMOLATION CASE

ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ପିଏମ ରିପୋର୍ଟ କହିଲେ ଏସପି । ବିଜେଡିର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ।

Pattamundai student self immolation case
Pattamundai student self immolation case (ETV Bharat Odisha)
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ +3 ଶେଷବର୍ଷ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା । ଗାଁ ମାଟିରେ ପହଁଚିଲା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମର ଶରୀର । କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ପହଁଚିଲା ମର ଶରୀର । ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଆଉ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ । ସେପଟେ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲା ବିଜେଡିର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଟିମ । ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧିନରେ ଥିବା ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛି । ତାଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ।

Pattamundai student self immolation case (ETV Bharat Odisha)

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଟୁକୁନି ସାହୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶା ମାଟି ତିନି ତିନିଟି କନ୍ୟା ରତ୍ନ ହରାଇଛି, ସରକାର ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଜଣେ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ପରିବାର ହରାଇଲା,ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।"

ସେପଟେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେଲର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ରିଜ୍ବନା ବେଗମ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ +3 ଶେଷବର୍ଷ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି । ଆଜି ଏନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟ୍ଟାରିଆ । ଏସପିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, "ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ସବିଶେଷ କଥା କହିହେବ । DHH କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ FMT ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୃତଦେହକୁ ଆମେ SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛୁ । ଟିମ ଅଫ ଡକ୍ଟରସ ସହ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି, FMT ଡକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବ ଯାହାକି ରିପୋର୍ଟ ଠିକ ଆସିବ ଏବଂ ଜଣାପଡିବ ଯେ କଣ ଆକଚୁଆଲି ହୋଇଥିଲା । ମୁଁ ରେଫର କରିବା ସହ CDMO ରେଫର କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ଜଣେ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଯାଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଅଫିସର କଟକ ମୃତଦେହ ସହ ଯାଇଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଫର୍ଦର ଇନକ୍ବାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇ ପାରିବି । କାଲି ମୁଁ ସ୍ପଟକୁ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ବାପା ଓ ମା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ସ୍ପଟକୁ ଯାଇ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି । ଫେୟାର ଇନକ୍ବାରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରିବି ଓ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ପଲେଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇ ହେଡ଼କ୍ବାର୍ଟର ଆଟାଚ କରିଛି ତଦନ୍ତ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।"

କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ତଦନ୍ତ ଏବଂ କଣ ରହିଛି ତଦନ୍ତ ଦିଗ-
ଏହି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପି କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ଓ ପିଏମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାପଡିବ।ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଘରର କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ପଶିଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ 18/25 UD କେଶରେ FIR ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛି ତଥାପି ମୁଁ ସବୁ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରିବି । ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ,ପିଏମ ମୁଁ ସବୁତକ ସୁପରଭାଇଜ କରୁଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିକୁ ସନ୍ଦେହ କଥା ଆସିନାହିଁ । ଦ୍ବିତୀୟତଃ ପୋଲିସ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଭାବରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଦେଇନାହାନ୍ତି।ମୁଁ ଏବେ ସେଠାକୁ ଯିବା ପରେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି । ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି ଓ ଏହା ଶେଷ ହେବା ପରେ କିଏ ଅପରାଧି, କିଏ ଫୋର୍ସ କରିଛି ତାହା ଜଣାପଡିବ ।"


ମୃତକଙ୍କ ପ୍ରେମସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଏସପିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା-
ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେମସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପି ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି,"ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକେ ତାର ପ୍ରେମସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିକି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ । ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ମେସେଜ ପଠାଯାଉଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏସପି ଏନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ଓ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ FMT ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଘଟଣା ବେଳର ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପିଏମ ରିପୋର୍ଟରେ ଆସିନାହିଁ ତେଣୁ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଡେଡବଡିର ଭଲରେ ଇନକ୍ବେଷ୍ଟ କରିଛି, ତେବେ ଏଥିରେ କିଛି ଜଣାପଡୁନି।ବଡି ଯେହେତୁ ବର୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ତେଣୁ ଆହତ କିଛି ଜଣାପଡିନି । ବଡି ପାଖରୁ ଏକ ଛୋଟ ପାଣି ବୋତଲ ମିଳିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ SFL ରେ ପଠାଇବୁ । ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ପାଇବି ତାହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବି। ପୁରା କ୍ରାଇମ ସିନର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ଫଟୋ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଫଟୋଗୁଡିକୁ ମୁଁ କଟକ ପଠାଇ ଦେଇଛି।ଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁଠାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ସିଡ଼ି ଘରର ଗ୍ରୀଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଓ ଚାବି ତଳେ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଉପରକୁ ଯିବା ବେଳେ କି ଚେନରେ ଥିଲା ଯାହାକି ତାଙ୍କ ବାପା ଆମକୁ ଦେଲେ। ଏବେ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଜବତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଏ ତାହା ପରେ ଜଣାପଡିବ। ପ୍ରଥମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ଏହା ସୁଇସାଇଡ଼ ନା ମର୍ଡର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଲାଗୁଛି କାରଣ ବାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଓ ବାପା ଆସି କବାଟ ଖୋଲିଲେ ଓ ଭିତରେ ଡେଡବଡି ପାଇଲେ।ସେ ଜଳିଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଅର କିରୋସିନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ତା ଉପରେ ଆମର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।"



FIR ରଖିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ASI ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ପଲେଇ କଣ କୁହନ୍ତି-
ଗତ ୬ ମାସ ତଳେ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ମୃତ ଛାତ୍ରୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ FIR ନେଇ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଥିବା ପୋଲିସ ASI ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ପଲେଇ FIR ନରଖି ନିଜ ନମ୍ବରରୁ ଭାଇରାଲ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ନମ୍ବର ବ୍ଲକ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏନେଇ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ସେ, "6 ମାସ ତଳେ ମୁଁ ଲିଭରେ ଥିଲି, ସିକରେ ଥିଲି ସେମାନେ କେଉଁଦିନ FIR ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ । ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଥରିଟି ଦେବେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ସିକ ଲିଭରେ ଥିଲି ।" । ତେବେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ପଲେଇଙ୍କୁ ବଦଳି କରି ହେଡକ୍ବାର୍ଟର ଆଣିଛନ୍ତି ।



ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମୃତକଙ୍କ ଗାଁ ଗସ୍ତ ଓ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ-

ଗତକାଲି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମୃତକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମୃତକଙ୍କ ଗାଁକୁ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ସାତଜଣିଆ ଟିମ ଯାଇ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ସହ କଥା ହୋଇ ପରେ ଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ସେଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଏହି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଧରାଯିବ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ FIR ନରଖିଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେଡି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶହଶହ କର୍ମୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ତିନିଦଫା ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଗଣେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ, "ବିଜେଡି ଏଥିରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଆଉ ଏହି ଘଟଣାର ନିନ୍ଦାବାଦ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି । ଗତକାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ।ଆମେ ଯାଇ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛୁ ଓ ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ।

ଏହି ଦାବିପତ୍ରରେ ତିନୋଟି ଦାବି କଥା କୁହାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଭାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ଏବଂ ପୀଡିତା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସାହାଯ୍ୟ।ଆମର ଦାବି ପ୍ରତି ସରକାର ଯଦି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି,ଉଦାସୀନ ହୁଅନ୍ତି ବା ପିଡିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ବାଧ୍ୟହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛୁ ଓ ପିଡିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ । ଗୋଟିଏ ମାସରେ ତିନୋଟି ଘଟଣା, ଏହାଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆଉ କଣ ଥାଇପାରେ ?ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାର ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଉଛି ହେଲେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଜିର ଦିନରେ ଭୁ-ଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଆଇନର ଶାସନ ଅଛି କି? ଯଦି ଆଇନର ଶାସନ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା।ଆଇନର ଶାସନ ବା Rule Of Law ପାଇଁ ଆମେ, ବିଜେଡି ଓ ନବୀନ ବାବୁ ଦାବି କରନ୍ତି ଓ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉ ।"


