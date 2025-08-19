Pattamundai Student Death Case କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳର କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ଆସିଲା ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ । ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ଶରୀର ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଯାଇଥିବାରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆଣ୍ଟି ମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପି ।
କେବେ ହୋଇଥିଲା ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ?
ଚଳିତ ଅଗଷ୍ଟ ୬ ତାରିଖ ବୁଧବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଲେଜ ପଢୁଆ ଛାତ୍ରୀ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଖବର ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀର ବଳଙ୍ଗା ପରେ ଏହା ତୃତୀୟ ଘଟଣା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ପୋଲିସ ମହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଭାର ନିଜେ ଏସପି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟାରିଆ ମୃତକଙ୍କ ଘରେ ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ସାହାଯ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଉଠିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ:
ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଏକ ଅଣ ଓସାରିଆ ଛାତ ସିଡ଼ି ଘରେ ବସି କିପରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଦାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର FMT ବିଭାଗ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଅଣାଯିବା ସହ ମୃତ୍ୟୁର ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ୧୦ ତାରିଖରେ ପୁନଃ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ଯାଇ ଛାତ୍ରୀଜଣଙ୍କ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବା ସ୍ଥାନର ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇଟି ଏତଲା:
ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଦିନ ଅର୍ଥାତ ଅଗଷ୍ଟ ୬ ତାରିଖରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା।ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପୋଲିସ ଅସ୍ବାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ବା UD କେଶ ନଂ-18/25 ରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରି ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଓ ପରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପଠାଇଥିଲା । ତେବେ ପୋଲିସ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତଦନ୍ତ କରି ଘଟଣାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଜାଣିବା ପରେ ଘଟଣାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ଅଗଷ୍ଟ ୯ ତାରିଖରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ତେରୋହୀ ଗାଁର ପ୍ରମୋଦ ବେହେରାଙ୍କ ନାମରେ ପୁନଃ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଏନେଇ 284/25ରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ନାଁରେ 296,75,78,108 ବିଏନଏସରେ ଓ 66(E),67(A) IT ଆକ୍ଟରେ ଦଫା ଲଗାଇ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା । ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ADJ କୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୋଦ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କାରାଗାରକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ଗତକାଲି ଆସିଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ:
ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପି ବହୁଥର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଓ FMT ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି । ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ,FMT ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏହା ଇଣ୍ଟରନାଲ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଆଣ୍ଟିମର୍ଟମ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଏସପି ?
ଗତକାଲି ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଆଜି ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟାରିଆ । ଏସପି କହିଛନ୍ତି, ‘ଏବେ ଆମର ପିଏମ ଫାଇନାଲ୍ ଓପିନିଅନ ଆସିଯାଇଛି । ସେଥିରେ କ୍ଲିଅରଲି ଆଣ୍ଟିମର୍ଟମ ବର୍ଣ୍ଣ ଇଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଲେଖାଯାଇଛି । ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ୯୫% ଜଳିଯାଇଛି ବୋଲି ଡାକ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସୁଇସାଇଡ଼ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ।’
ଦହନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି:
ଏସପି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେମିତିକି ବଡିର ୨୦% ଜଳିଛି, ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ବନ୍ଧା ଦାଗ ଥିଲା ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି ଓ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି FMT ବିଭାଗର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସ୍ପଟ ଭିଜିଟ କରାଇଥିଲୁ ତେବେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିଛୁ ଓ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣୁଛୁ । ଆଣ୍ଟିମର୍ଟମ ବର୍ଣ୍ଣ ଇଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ଡେଥ ହୋଇଛି ତାହା ଅର୍ଥ ସୁଇସାଇଡ଼ ହିଁ ହୋଇଛି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛୁ ତେଣୁ ସେବାଟରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବୁ । ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦହନୀୟ ପଦାର୍ଥ କେଉଁଠୁ ଓ କେମିତି ଆଣିଲେ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।’
ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ ଫୋନରେ ପରିବାର ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ:
ଏସପି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ସାଢ଼େ ଆଠରୁ ଏଗାରଟା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି, କାରଣ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ସହ ସାଢ଼େ ଆଠଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ମା’ ଫୋନରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଯାହାକି ଆମେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ CDRରୁ ପାଇଛୁ । ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଇନ୍ଧନ କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଲେ ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିବ, ଦ୍ଵିତୀୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୋଦ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ କାହା କାହା ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିବ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ୍ସଟରନାଲ ଇଞ୍ଜୁରୀ କିଛି ନାହିଁ, ପଏଜନ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ ତେଣୁ ଆଣ୍ଟିମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା । ପିଏମ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଆମର ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢିବ ।’
