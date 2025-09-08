ନିଆରା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳା ପାଇଁ ଯୁବଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜିଆଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଦେଢଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକନ୍ତି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର
ଐତିହ୍ୟ ରଘୁରାଜପୁରର ଯୁବ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ସୁଶାନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଜିଆଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଛି ପାର୍ଟ-ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ।
Published : September 8, 2025 at 11:22 PM IST
ପୁରୀ: ନିଆରା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳା ପାଇଁ ଯୁବ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜିଆଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଐତିହ୍ୟ ରଘୁରାଜପୁରର ଯୁବ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ସୁଶାନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଜିଆଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଛି ପାର୍ଟ-ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ରଘୁରାଜପୁର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରି ଖେଳିଯାଇଛି । ଭୌଗଳିକ ପରିଚିତି ବା ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ (ଜିଆଇ) ଟ୍ୟାଗ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିର ପାର୍ଟ-ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ସୁଶାନ୍ତ ମହାରଣା ।
୩ ବର୍ଷ ତଳେ ସୁଶାନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଆଧାରିତ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ଜିଆଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଜିଆଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପକ୍ଷରୁ ବହୁ ତର୍ଜମା ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଶେଷରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିଆରା ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ଜିଆଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପକ୍ଷରୁ ପାର୍ଟ୍-ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଜିଆଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦ୍ଵାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ୍ ଉପକୃତ ହେବେ ଯୁବ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ସୁଶାନ୍ତ ମହାରଣା । ଭାରତରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବଡ ବଡ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେଠାକୁ ଯାଇ ନିଜର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସୁଶାନ୍ତ ମହାରଣା।
ସେହିପରି ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳା କିଣି ପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ସୁଶାନ୍ତ ମହାରଣା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ଆୟ କରିପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଭଲ ଲାଭବାନ ହୋଇ ପାରିବେ । ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ମିଳି ସାରିଛି । ତେବେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ସୁଶାନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଜିଆଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର ପାର୍ଟ-ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିଛି । କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ନିଆରା ଶୈଳୀରେ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଆରା ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଜିଆଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟ-ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ସହ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ରଘୁରାଜପୁରର ବାସିନ୍ଦା ସୁଶାନ୍ତ ମହାରଣା (୩୯) । ମାତ୍ର ୧୪ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ଜନନି ହେଉଛି ରଘୁରାଜପୁର ଗ୍ରାମ । ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେବ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଣିକ କଥା ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କରିଆସୁଛନ୍ତି । ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଚିତ୍ରକଳା ରଘୁରାଜପୁରର ପାଣି ପବନରେ ରହିଛି । ଏଣୁ ସେହି ଚିତ୍ରକଳା ପରିବେଶ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଏକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ହେବା ପାଇଁ । ଗୁରୁ ନାରାୟଣ ବାରିକଙ୍କ ଠାରୁ ୫ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପରେ ନିଜର ସୃଜନତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ନିଆରା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ମହାରଣା ।
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ କିଭଳି ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ନିମାପଡ଼ାରେ ଏକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ଯେହେତୁ ପଟ୍ଟ ଚିତ୍ରକଳାର ଚାହିଦା ବହୁତ୍ ରହିଛି ଏଣୁ ଏହାକୁ ଯୁବ ପୀଢ଼ି, ମହିଳା ଏକ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି କିଛି ରୋଜଗାର କରି ନିଜକୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିପାରିବେ । କେବଳ ସେତିକିରେ ଅଟକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇ ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଚିତ୍ର କଳା କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗଦେଇ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଜାମୁ କାଶ୍ମୀରୀ ଆଇଆଇଟି ଭଳି ଏକ ସମ୍ମାନ ଜନକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଇ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସୁଶାନ୍ତ କୁହନ୍ତି ।
ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଦାମ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା-
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ସାଇଜ ଓ ଡିଜାଇନ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ସୁଶାନ୍ତ ମହାରଣା । ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଟ୍ଟ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ । ଅନଲାଇନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ବରାଦ ନେଇ କୋରିଅରରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଟ୍ଟ ଚିତ୍ର ପଠାଉଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ । ପାରମ୍ପରିକ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ କିଛି ସେଥିରେ ନୂଆ ତରିକାରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ସୁଶାନ୍ତ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳାକୁ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର-
ପୁରୁଣା ସୂତା ଲୁଗାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ପଟ୍ଟ ଚିତ୍ର। ପୁରୁଣା ସୂତା ଲୁଗା କୁ ସାଇଜ ରେ କଟାଯାଏ । ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜିକୁ ଗରମ କରାଯାଇ ଏକ ଅଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ପରେ ଗୋଟିଏ ସୂତା ଲୁଗା ଉପରେ ଅଠା ଲଗାଯାଇ ଏହା ଉପରେ ଆଉ ଏକ ସୂତା ଲୁଗା ପକାଯାଏ । ଏହି ଭଳି ୩ ରୁ ୪ ସ୍ତର କରାଯାଏ । ଏହାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଏ। ଏହା ପରେ ଖଡ଼ି ବୋଳି ଦିଆଯାଇ ଶୁଖାଯାଏ । ପରେ ଏହା ଶୁଖିବା ପରେ ଏହା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କାଯାଇ ପଟ୍ଟ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ।
ଯୁବ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ସୁଶାନ୍ତ ମହାରଣା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ପଟ୍ଟ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଏକ ନିଆରା ଚିତ୍ରକଳା କରିଥିଲି। ଏହା କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା । ଏହାକୁ ମୁଁ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲି। ଏହା ମତେ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ୍ ଖୁସି । ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଆରା ଶୈଳୀରେ ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କରିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଜିଆଇର ପାର୍ଟ-ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମତେ ମିଳିଛି । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଜଡ଼ିତ । ଏଣୁ ଏହା ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଚିତ୍ର କଳା । ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏହି ଏହି ପୁରୁଣା ଚିତ୍ରକଳା କିଭଳି ବଞ୍ଚି ରହୁ । ଏଥି ପାଇଁ ମୁଁ ଯୁବ ପୀଢ଼ି ଓ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଚିତ୍ର କଳା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ କିଛି ରୋଜଗାର କରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ପାରିବେ। ମୋର ଚିତ୍ରକଳା ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛି । ପାରମ୍ପରିକ ସହିତ ଆମେ କିଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳା ଅଧିକ ଚାହିଦା ରହି ପାରିବ ।"
ସୁଶାନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ଗୁରୁ ନାରାୟଣ ବାରିକ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ମୋ ପାଖରେ ରେ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟ ଚିତ୍ର କଳା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ । ବହୁତ୍ ନିଷ୍ଠା ର ସହ ସେ ଚିତ୍ରକଳା ସିଖିଛନ୍ତି। ପଟ୍ଟ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜିଆଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ୍ ଖୁସି । ଆଗକୁ ସେ କିଭଳି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ତାହା ମୋର ଆଶା ଅଛି । ଆହୁରି ପଟ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାରା ବିଶ୍ଵ ଦରବାର ରେ ପହଞ୍ଚୁ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ । ତେବେ ସରକାର ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଘୁରାଜପୁର ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା କୁ ଉନ୍ନତି କରାଯାଉ । ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ଯାତାୟାତ କଲା ଭଳି ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ହେଉ । ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ହେଲେ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହ ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇ ପାରିବ । ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଏହି କଳା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିଲେ । ଆମେ ଏହାକୁ କରୁଛୁ । ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଏହାକୁ କିଭଳି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବେ ସେ ନେଇ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛୁ ।"
ଓଡ଼ିଶା ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଅନିତା ସାବତ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ଜିଆଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିର ପାର୍ଟ-ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେଉଚି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜଣକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଆଯାଏ । ଯେମିତି ବୁଣାକାର, ଅର୍ଟିଷ୍ଟ, ଅବା କୌଣସି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜିଆଇର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ ତଥ୍ୟ ଯେମିତିକି କେବେଠାରୁ ଏହି ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ଆୟ ହେଉଛି, କଣ ଜିନିଷର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ସେ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜିନିଷ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ରହିବ । ଯଦି କେହି ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେହି ଜିନିଷ ନେବାକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅସଲି ଜିନିଷ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇପାରିବେ । କାରଣ ଅନେକ ଜିନିଷ ଏବେ ନକଲି ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ରଘୁରାଜପୁରରେ ଅନେକ ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଆଇର ପାର୍ଟ-ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିନି । ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଜିଆଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ । ଆହୁରି ଅନେକ ହସ୍ତ କଳା ରହିଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ।"
