'ଆମ ବସ' ଭିତରେ ପଶି କଟୁରୀରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, 5 ଗୁରୁତର
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳୁ ଘଟିଯାଇଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ଜଣେ ଯୁବକ ବସ ଭିତରେ ପଶି 4 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ।
Published : October 7, 2025 at 12:46 PM IST|
Updated : October 7, 2025 at 2:03 PM IST
ନିମାପଡା: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି । ଗତକାଲି ରାତିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣାସ ବ୍ଲକ କୋଟକଣା ଛକରେ ଜନୈକ ଯୁବକ ଉନ୍ମତ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି । 'ଆମ ବସ' ଭିତରେ ପଶି କଟୁରୀରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ 4 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଗଭୀର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ତେବେ ଆହତ 4 ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ କଣାସ ଗଡ଼ିଶା ଗଦା ପୋଲିସ ପହଁଚି ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କରି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲା । ତେବେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା ବେଳେ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ।
ବସ ଭିତରେ ପଶି କଟୁରୀରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ-
ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ହରଶପଡାରୁ ଶୁକଳ ଆସୁଥିବା 'ଆମ ବସ୍'ରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । 'ଆମ ବସ'ରେ ବିନ୍ଧନ ଗାଁ ଛକରୁ ଚଢିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭରତ ଭୋଇ । ବସରେ ଚଢିବା କ୍ଷଣି କଟୁରୀରେ ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଭରତ ଭୋଇ । ଅନ୍ୟ ଵସ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଵସ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରିଥିବା କଟୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ । ଆହତ ଯାତ୍ରୀମାନେ କଣାସ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ପରେ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତପନ ଭୋଇକୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭତ୍ତି ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ବସରେ ପଶି 5 ଜଣଙ୍କୁ ହାଣିଲେ ଯୁବକ-
- ପୁରୀ କଣାସ ବିନ୍ଧଣ ଛକରେ 'ଆମ ବସ୍'ରେ ଆତଙ୍କ
- ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହାଣିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ
- 5 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
- ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କଲା କଣାସ ପୋଲିସ
'ଅପରେସନ ଚକ୍ର'କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ-
ନିକଟରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଅପରେସନ ଚକ୍ର । ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଲିସର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ନିଶା କାରବାରରେ ରୋକ ଲଗାଇବା, ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା, ଦାଦାବଟି ଆଦାୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇବା ଇତ୍ୟାଦି । ତେବେ ଆଜିର ଘଟଣା ପୁରୀ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା