ପାରାଦ୍ବୀପ ସମୁଦ୍ରରେ ନିଖୋଜ ଚୀନ୍ କ୍ରିୟୁ ମେମ୍ବରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର

ପିଆଇସିଟିରେ ଜାହଜରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ସମୁଦ୍ରକୁ ଖସିପଡ଼ି ନିଖୋଜ ଥିବା ଚୀନ୍ କ୍ରିୟୁ ମେମ୍ବରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।

By PTI

Published : September 8, 2025 at 9:53 AM IST

ଜଗତସିଂହପୁର: ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦର (ପିଆଇସିଟି)ରେ ଜାହାଜରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ସମୁଦ୍ରକୁ ଖସିପଡ଼ି ନିଖୋଜ ଥିବା ଚୀନ୍ କ୍ରିୟୁ ମେମ୍ବରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଭାସୁଥିଲା । ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଝାଙ୍ଗ ତାଇ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ପାରାଦ୍ବୀପ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଗୋ ଟର୍ମିନାଲ (Paradip International Cargo Terminal)ରେ ସିଡ଼ି ବସାଇବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ତାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।

ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦର ପିଆଇସିଟି ବର୍ଥରେ ଏକ ଜାହାଜରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ି ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଚୀନ୍ କ୍ରିୟୁ ମେମ୍ବର ଝାଙ୍ଗ ତାଇଙ୍କ ମୃତଦେହ ରବିବାର ଦିନ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।

କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା:

ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗତ ଗୁରୁବାର ରାତି ଏମଭି ଲକ୍କି ଡ୍ରାଗନ (Lucky Dragon) ନାମକ ଏକ ମାଲ ପରିବହନକାରୀ ଜାହାଜ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଜାହାଜଟି ଆମେରିକା ପାନାମାରୁ ପିଗ୍ ଆଇରନ ନେଇ ପରିବହନ କରୁଥିଲା । ସକାଳେ ଜାହାଜର ରୋପ ରାର୍ଡରରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ 2 ଜଣ କ୍ରିୟୁ ମେମ୍ବର ଜାହାଜ ଉପରକୁ ଚଢି ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପାରାଦୀପ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଗୋ ଟର୍ମିନାଲ (ପିଆଇସିଟି)ରେ ସିଡ଼ି ବସାଇବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ସମୁଦ୍ର ଗଭୀର ପାଣି ମଧ୍ୟକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ । ଏନେଇ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଜଣେ କ୍ରିୟୁ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।

ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର:

ନଖୋଜ କ୍ରିୟୁ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ, NDRF, ଓଡ଼ିଶା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ (ODRAF), ରାଜ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ପୋଲିସ, ସ୍କୁବା ଡାଇଭର ଏବଂ CISFର ଏକ ମିଳିତ ଦଳ ଖାଜାଖୋଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଚୀନ୍‌ କ୍ରିୟୁଙ୍କ ମୃତଦେହ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ପରେ ପୋଲିସ ସମୁଦ୍ରରୁ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ।

