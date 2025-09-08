ପାରାଦ୍ବୀପ ସମୁଦ୍ରରେ ନିଖୋଜ ଚୀନ୍ କ୍ରିୟୁ ମେମ୍ବରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
ପିଆଇସିଟିରେ ଜାହଜରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ସମୁଦ୍ରକୁ ଖସିପଡ଼ି ନିଖୋଜ ଥିବା ଚୀନ୍ କ୍ରିୟୁ ମେମ୍ବରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।
By PTI
Published : September 8, 2025 at 9:53 AM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦର (ପିଆଇସିଟି)ରେ ଜାହାଜରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ସମୁଦ୍ରକୁ ଖସିପଡ଼ି ନିଖୋଜ ଥିବା ଚୀନ୍ କ୍ରିୟୁ ମେମ୍ବରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଭାସୁଥିଲା । ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଝାଙ୍ଗ ତାଇ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ପାରାଦ୍ବୀପ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଗୋ ଟର୍ମିନାଲ (Paradip International Cargo Terminal)ରେ ସିଡ଼ି ବସାଇବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ତାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।
STORY | Body of missing Chinese sailor fished out of sea in Odisha's Paradip— Press Trust of India (@PTI_News) September 7, 2025
The body of a Chinese sailor, who went missing after he accidentally fell into the sea from a ship in Odisha's Paradip Port, was fished out on Sunday, police said.
READ: https://t.co/qeIC0Qy321 pic.twitter.com/1L4WTUTHUW
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦର ପିଆଇସିଟି ବର୍ଥରେ ଏକ ଜାହାଜରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ି ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଚୀନ୍ କ୍ରିୟୁ ମେମ୍ବର ଝାଙ୍ଗ ତାଇଙ୍କ ମୃତଦେହ ରବିବାର ଦିନ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।
କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା:
ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗତ ଗୁରୁବାର ରାତି ଏମଭି ଲକ୍କି ଡ୍ରାଗନ (Lucky Dragon) ନାମକ ଏକ ମାଲ ପରିବହନକାରୀ ଜାହାଜ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଜାହାଜଟି ଆମେରିକା ପାନାମାରୁ ପିଗ୍ ଆଇରନ ନେଇ ପରିବହନ କରୁଥିଲା । ସକାଳେ ଜାହାଜର ରୋପ ରାର୍ଡରରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ 2 ଜଣ କ୍ରିୟୁ ମେମ୍ବର ଜାହାଜ ଉପରକୁ ଚଢି ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପାରାଦୀପ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଗୋ ଟର୍ମିନାଲ (ପିଆଇସିଟି)ରେ ସିଡ଼ି ବସାଇବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ସମୁଦ୍ର ଗଭୀର ପାଣି ମଧ୍ୟକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ । ଏନେଇ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଜଣେ କ୍ରିୟୁ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।
ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର:
ନଖୋଜ କ୍ରିୟୁ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ, NDRF, ଓଡ଼ିଶା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ (ODRAF), ରାଜ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ପୋଲିସ, ସ୍କୁବା ଡାଇଭର ଏବଂ CISFର ଏକ ମିଳିତ ଦଳ ଖାଜାଖୋଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଚୀନ୍ କ୍ରିୟୁଙ୍କ ମୃତଦେହ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ପରେ ପୋଲିସ ସମୁଦ୍ରରୁ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ।