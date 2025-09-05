କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜାହାଜରୁ ଖସିପଡିଲେ 2 କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର । ଜଣେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।
Published : September 5, 2025 at 4:31 PM IST
2 Crew members Fell into sea at Paradip Port, ପାରାଦ୍ବୀପ: ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରରେ ଅଘଟଣ । କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜାହାଜରୁ ଖସିପଡିଲେ 2 କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର । ଜଣେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ NDRF ଓ ତଟରଖି ବାହିନୀ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଖସିପଡ଼ିଲେ:
ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ଅଥୋରିଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କି, ଏମଭି ଲକ୍କି ଡ୍ରାଗନ(Lucky Dragon) ନାମକ ଏକ ମାଲ ପରିବହନକାରୀ ଜାହାଜ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହି ଜାହାଜ ଆମେରିକା ପାନାମାରୁ ପିକ ଆଇରନ ନେଇ ପରିବହନ କରୁଥିଲା । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟା ସମୟରେ ଜାହାଜର ରୋପ ରାର୍ଡରରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର ଜାହାଜ ଉପରକୁ ଚଢି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇଜଣ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗଭୀର ପାଣି ମଧ୍ୟକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ । ଏନେଇ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମେରାଇନ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର, ଜଣେ ନିଖୋଜ:
ଜାହାଜରେ ସମୁଦାୟ 23 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରହିଥିଲେ । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 11 ଜଣ ଚୀନ, 6 ଜଣ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, 3 ଜଣ ଭିଏତନାମ ଓ 3ଜଣ ବାଂଲାଦେଶର ନାଗରିକ ଥିଲେ । ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀ କିପରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ । ମାତ୍ର ଜାହାଜର ପୃଷ୍ଟ ଓଦା ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର ଜଣକ ବାଂଲାଦେଶର ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି । ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଖୋଜ ଥିବା କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର ଜଣକ ଚୀନର ନାଗରିକ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି:
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ନିଖୋଜ ହୋଇ ରହିଥିବା ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ୍ରାଫ ଦଳ, CISF, NDRF, ଭାରତୀୟ ତଟରଖି ବାହିନୀ ଆଦି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ, ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବୋଟ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ବୁଡ଼ାଳିମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
