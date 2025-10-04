ETV Bharat / state

ହୀରାକୁଦରେ 'ପଞ୍ଜୁରୀ ମାଛ ଚାଷ ସାଧାରଣ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର, ଦ୍ବିଗୁଣିତ ହେବ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ'

107 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ରାଜ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଉପକୃତ ହେବେ 10,000 ଲୋକ ।

Dharmendra Pradhan Inaugurates common facility centre for cage culture sambalpur (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 4, 2025 at 2:03 PM IST

Panjuri Fish Farming Sambalpur ସମ୍ବଲପୁର: ହୀରାକୁଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଛ ଚାଷକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ‘ପଞ୍ଜୁରୀ ମାଛ ଚାଷ ସାଧାରଣ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର’ର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ । କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ରାଜ୍ୟର 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣ୍ଠିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ବାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ 10 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ।

  • କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ୧୦୦ କୋଟି ଓ ରାଜ୍ୟର 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ
  • ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଲେଫ୍ଟ ଡ଼ାଇକ ଅଞ୍ଚଳରେ 'ପଞ୍ଜୁରୀ ମାଛ ଚାଷ ସାଧାରଣ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର'
  • ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 10 ହଜାର ଲୋକ ହେବେ ଉପକୃତ
  • ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ମାଛ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
  • ବସନ୍ତପୁରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାଛ ଚାଷ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ
  • ମଧୁର ଜଳ ମାଛ ଚାଷ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ
ପଞ୍ଜୁରୀ ମାଛ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ:

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, " ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପଞ୍ଜୁରୀ ସ୍ଥାପନ କରି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରାଯିବା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏହା ସହ ରତ୍ନଗର୍ଭା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବ ।"

Dharmendra Pradhan visiting the venue (ETV Bharat Odisha)

ବଢ଼ିବ ମାଛ ରପ୍ତାନି:

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ମାଛ ଉତ୍ପାଦନରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ଜିଲ୍ଲା । ହୀରାକୁଦ ସମେତ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । ଉତ୍ପାଦିତ ମାଛକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ବରଫ କାରଖାନା ଭଳି ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ । ଉନ୍ନତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମ ମାଛର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଫଳରେ ଏହାକୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ବଜାର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରକୁ ପଠାଇବା ସହଜ ହେବ। "

Dharmendra Pradhan Inaugurating Fish farming centre (ETV Bharat Odisha)

ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ:

"ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଓ ପଶୁପାଳନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ କଳ୍ପନା ହେଉଛି ‘ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା’ ଓ ‘ବିକଶିତ ଭାରତ’ । ସେହି କଳ୍ପନାକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ସମ୍ବଲପୁର ବସନ୍ତପୁରରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାଛ ଚାଷ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୋଦୀ ସରକାର ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା କେବଳ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଆୟ ବଢାଇବ ନାହିଁ ବରଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

ମାଛ ଚାଷ ହେବ ଦ୍ବିଗୁଣିତ:

"ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 10 ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମାଛ ଚାଷକୁ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରିବା " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ବିକାଶ ଓ ଏମଏସଏମଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ

Chief guests on Dias (ETV Bharat Odisha)

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ହିମାଂଶୁ ଲାଲ, ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ଯ ଚାଷ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

