ହୀରାକୁଦରେ 'ପଞ୍ଜୁରୀ ମାଛ ଚାଷ ସାଧାରଣ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର, ଦ୍ବିଗୁଣିତ ହେବ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ'
107 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ରାଜ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଉପକୃତ ହେବେ 10,000 ଲୋକ ।
Published : October 4, 2025 at 2:03 PM IST
Panjuri Fish Farming Sambalpur ସମ୍ବଲପୁର: ହୀରାକୁଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଛ ଚାଷକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ‘ପଞ୍ଜୁରୀ ମାଛ ଚାଷ ସାଧାରଣ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର’ର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ । କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ରାଜ୍ୟର 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣ୍ଠିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ବାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ 10 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ।
- କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ୧୦୦ କୋଟି ଓ ରାଜ୍ୟର 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ
- ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଲେଫ୍ଟ ଡ଼ାଇକ ଅଞ୍ଚଳରେ 'ପଞ୍ଜୁରୀ ମାଛ ଚାଷ ସାଧାରଣ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର'
- ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 10 ହଜାର ଲୋକ ହେବେ ଉପକୃତ
- ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ମାଛ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
- ବସନ୍ତପୁରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାଛ ଚାଷ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ
- ମଧୁର ଜଳ ମାଛ ଚାଷ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ
ପଞ୍ଜୁରୀ ମାଛ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ:
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, " ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପଞ୍ଜୁରୀ ସ୍ଥାପନ କରି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରାଯିବା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏହା ସହ ରତ୍ନଗର୍ଭା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବ ।"
ବଢ଼ିବ ମାଛ ରପ୍ତାନି:
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ମାଛ ଉତ୍ପାଦନରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ଜିଲ୍ଲା । ହୀରାକୁଦ ସମେତ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । ଉତ୍ପାଦିତ ମାଛକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ବରଫ କାରଖାନା ଭଳି ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ । ଉନ୍ନତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମ ମାଛର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଫଳରେ ଏହାକୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ବଜାର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରକୁ ପଠାଇବା ସହଜ ହେବ। "
ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ:
"ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଓ ପଶୁପାଳନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ କଳ୍ପନା ହେଉଛି ‘ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା’ ଓ ‘ବିକଶିତ ଭାରତ’ । ସେହି କଳ୍ପନାକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ସମ୍ବଲପୁର ବସନ୍ତପୁରରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାଛ ଚାଷ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୋଦୀ ସରକାର ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା କେବଳ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଆୟ ବଢାଇବ ନାହିଁ ବରଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।
ମାଛ ଚାଷ ହେବ ଦ୍ବିଗୁଣିତ:
"ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 10 ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମାଛ ଚାଷକୁ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରିବା " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ବିକାଶ ଓ ଏମଏସଏମଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ହିମାଂଶୁ ଲାଲ, ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ଯ ଚାଷ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ l
