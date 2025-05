ETV Bharat / state

ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ପଛର କାରଣ କଣ ? ମଙ୍ଗଳବାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥଗିତ - PANCHAYAT BY ELECTION POSTPONED

State Election Commission announces prompt postponement citing monsoon rains ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ତ୍ରି-ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନ । 1043 ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସମିତି ସଭ୍ୟ 40, 43 ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ 5 ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ ହୋଇଥିଲା । 1131 ସମୁଦାୟ ପଦବୀ ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଓ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ତ୍ରି-ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପ ନିର୍ବାଚନ-

Panchayat Elections Deferred 1043 ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସମିତି ସଭ୍ୟ 40, 43 ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ 5 ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ ହୋଇଥିଲା। 1131 ସମୁଦାୟ ପଦବୀ ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଓ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ପରିବର୍ତନ ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ଏଥି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ IMDକୁ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଥିଲା । ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ନୋଟିସ କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ସମୟ ଦେଖି ଘୋଷଣା କରାଯିବ।

ଜୁନ୍ 23 ତାରିଖରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନ- "ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା କି 20 ଜିଲ୍ଲାର 43 ସରପଞ୍ଚ, 21 ଜିଲ୍ଲାର 40 ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ 22 ଜିଲ୍ଲାର 272 ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାନ୍ତା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସ୍ଥିର ହେବ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି," ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସଚିବ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି । ମୌସୁମୀ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନ- ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ । ମୌସୁମୀ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନ । ସୂଚନା ଦେଲେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ । ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ । ମୌସୁମୀ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ । ଜୁନ୍‌ନ23 ତାରିଖରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଆଜି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଯାଜପୁରରେ ହେବ କି ଉପନିର୍ବାଚନ ? ପ୍ରଣବଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ଗୁଜବ କହିଲେ ବିଧାୟିକା - Pranab Das statement politics - PRANAB DAS STATEMENT POLITICS ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଉପ ନିର୍ବାଚନ-

ମୌସୁମୀ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ କମିଶନ ନିଷ୍ପତ୍ତି

1131 ଖାଲି ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ବାହାରି ଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ରଦ୍ଦ

1043 ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, 40 ସମିତି ସଭ୍ୟ, 43 ସରପଞ୍ଚ

5ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ ହୋଇଥିଲା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ- ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ତ୍ରି-ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପ ନିର୍ବାଚନ । ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ନୋଟିସକୁ ସ୍ଥଗିତ । 1043 ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, 40 ସମିତି ସଭ୍ୟ, 43 ସରପଞ୍ଚ । 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ ହୋଇଥିଲା । ଜୁନ୍‌ 23ରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଆଜି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । 1 ହଜାର 131ଟି ଖାଲି ପଦ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାନ୍ତା । ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ପଛର କାରଣ କଣ ? ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର କେଇଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଆସିଲା ନୂଆ ବିଜ୍ଞପ୍ତି । ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନ । ପ୍ରକାଶ ଯେ, ଜୁନ୍23 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । 43 ସରପଞ୍ଚ ଓ 272 ଟି ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ହୋଇଥାନ୍ତା ଉପନିର୍ବାଚନ । ଜୁନ୍ 26, 28, 29, 30 ଓ 31 ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଜୁନ୍ 2ରେ ନାମାଙ୍କନ ଯାଞ୍ଚ, ଜୁନ 4ରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ଜୁନ୍ 23 ତାରିଖରେ 5 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ପାଇଁ ଉପ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିଲା- ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ୱାର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର ହେବ ନହିଁ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୃହ ଜିଲ୍ଲାରେ 2ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 2ଟି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ 1ଟି ଆସନରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଥିଲା । ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

