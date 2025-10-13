ବୌଦ୍ଧରେ ରହିଛି ଅନେକ ବିରଳ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି; ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ
କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସହାୟତାରେ ବୌଦ୍ଧ ସଦର ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି କର୍ମଶାଳା ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ । ଏଥିରେ ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ସୋନପୁର, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
Published : October 13, 2025 at 8:51 AM IST
ବୌଦ୍ଧ:ଅବଲୁପ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ଓ ହସ୍ତଲିପିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଦ୍ୟମ । ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରଚନା କରା ଯାଇଥିବା କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟଠାରୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା, ଚିତ୍ର ଲେଖା ଭଳି ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଏହି ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ସବୁ ଖାଲି ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇ ପଡିନି ବରଂ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଅମୂଲ୍ୟ ସଂପଦ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିର ସଂରକ୍ଷଣ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ଏହାର ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ଏବେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ତାଳପତ୍ର ପୋଥିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଦ୍ୟମ
ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ତାଳ ପତ୍ର ପୋଥିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ରବିବାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି ଏକ କର୍ମଶାଳା । କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସହାୟତାରେ ସଦର ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କର୍ମଶାଳା ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବୌଦ୍ଧ ସମେତ କନ୍ଧମାଳ, ସୋନପୁର, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକର ମା ସରସ୍ବତୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ତାଳପୋଥି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୌଦ୍ଧ ବିଧାୟକ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇ ଏଭଳି ପ୍ରାଚୀନ ତାଳପୋଥିର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ମୁଲ୍ୟ ପୋଥିକୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ।
ତାଳପତ୍ର ଓ ଭୁଜପତ୍ର ପୋଥିର ଆମର ଗର୍ବ ଓ ଗରିମା
ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟତମ ଅଙ୍ଗ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଆମର ଆମର ଗର୍ବ ଓ ଗରିମା । ତେଣୁ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ସହ ଭୁଜ ପତ୍ରରେ ଲିଖିତ ପୋଥି ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଛାପାକଳ ଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରେ ପରେ ଧିରେ ଧିରେ ଏହି ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଅବହେଳିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ତାଳପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ କେତେକାଂଶରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ପୋଥି ସୁରକ୍ଷା ଅଭାବରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରାଚୀନ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହେବା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ଏଭଳି ବିରଳ ପୋଥିକୁ ଉଦ୍ଧାର ସହ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ତାଳପୋଥି ଗୁଡିକ ମଠ ମନ୍ଦିର ତଥା ଦେବ ପୀଠରେ ରହିଯାଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡିକର ଚି଼ହ୍ନଟ କରି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନେଇ କର୍ମଶାଳାରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
ତାଳପତ୍ର ପୋଥିକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା
ସାହିତ୍ୟ, ଚିକିତ୍ସା, ପୁରାଣ ଏପରିକି ଚିତ୍ର କାବ୍ୟ ପୋଥି ଆମ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି ବୌଦ୍ଧ ବିଧାୟକ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ଏହା ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ପତ୍ତି । ସରକାର ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ମଠ, ମନ୍ଦିରରେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ରହିଛି । ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚାରିଟି ଜିଲ୍ଲାର ଶତାଧିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଶହ ଶହ ଦୁର୍ଲଭ ତାଳପୋଥି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ତାଳପୋଥି, ଭୁର୍ଜ ପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇ ପାରିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ତାଳପତ୍ର ଓ ଭୁଜପତ୍ରର କରଣୀଛଟା ଅକ୍ଷର ସମସ୍ତ ପଢି ପାରିବେନି
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କୁମ୍ଭାରପାଲି, ବହିରାର ପଣ୍ଡିତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦାସ କହନ୍ତି, ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି । ଏଥିରେ ଆମର ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିକିତ୍ସା ବିଦ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି । ହେଲେ ଏସବୁ କ୍ରମଶଃ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି । ତା ଛଡା ଏହାକୁ ଏବେଠାରୁ ସଂରକ୍ଷିତ ନ କଲେ, ଆଗକୁ ଏହାକୁ ପଢିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡିବ । କାରଣ ତାଳପତ୍ର ଓ ଭୁଜପତ୍ରରେ ସାଧାରଣତଃ କରଣୀଛଟା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ଅକ୍ଷର ନ ଜାଣିଥିଲେ ଠିକରେ ପଢି ପାରିବ ନାହିଁ । ଆମେ ଆମ ଜେଜେ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଅକ୍ଷର ଶିଖି ପଢି ପାରୁଛୁ ।
ଭଦ୍ରକ ସରସ୍ବତୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ଼ ସଦାନନ୍ଦ ଦୀକ୍ଷିତ କହିଛନ୍ତି, ତାଳପତ୍ର ଏବଂ ଭୁଜପତ୍ର ପୋଥି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଆଲୋକ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ । ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶ ବାହାରୁ ଆସି ତାଳପତ୍ର ପୋଥିକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏବେ ବି ଲଣ୍ଡନର ରୟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଅନେକ ପୋଥି ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି । ସେହିପରି ଓଡିଶାର ଷ୍ଟେଟ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ମଧ୍ୟ 50 ହଜାର ପୋଥି ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଆମ ସରସ୍ବତୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ 5 ହଜାରର ପୋଥି ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି। ହେଲେ ଏହାକୁ ପଢି, ଏଥିରେ ଥିବା ତଥ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଦରକାର । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜ୍ଞାନ ଭାରତ ମିଶନ ବୋଲି ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସହ ଏଥିରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଟାର ଓ ପ୍ରସାର କରାଇବା, ଏହାର ଡିଜିଟାଇଜେସନ, ପବ୍ଲିକେଶନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବୌଦ୍ଧ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଫୋକସରେ ଗ୍ରୀନ ଦୀପାବଳି; ଆଲୋକର ପର୍ବରେ ଜଳିବ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଦୀପ, ପରିବେଶକୁ ଦେବ ସୁରକ୍ଷା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Impact: ଇଟିଭି ଭାରତ-ଇନାଡୁରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଗଛ ମଣିଷଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନୂତନ ବାସଗୃହ